Matute acusa a Mónica García de tener "interés político" en "perjudicar" a Madrid al "no financiar fármacos"

La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, interviene durante la presentación de la nueva sede corporativa de la multinacional Johnson & Johnson, a 18 de febrero de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). Johnson & Johnson es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, de tener "interés político" en "perjudicar" a la región al "no financiar fármacos que salvan vida".

Así lo ha manifestado este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde ha lamentado que ese "interés político" está "por encima de la salud y de los enfermos más vulnerables".

"Lo demuestra al no financiar ni meter en la cartera de servicios nacional los fármacos que salvan vidas, como puede ser el triple metastático, el cáncer de prostata o el de la leucemia. Nosotros administramos el fármaco que haga falta, a pesar del Gobierno. Y desde luego tenemos los últimos ensayos para que accedan todos nuestros pacientes", ha apuntado.

Matute ha recordado la estrategia regional de terapias avanzadas de la Comunidad de Madrid, con el Centro Regional de Terapias Avanzadas, "pionero y único en España", que "permite que el acceso equitativo a la última tecnología y tratamiento sea posible".

"Por eso, tenemos siete de los hospitales que hay en España, de los 21 centros acreditados en España. Hemos aportado tres nuevos fármacos para toda la población, creados por nuestros profesionales. Y además, una de cada cuatro terapias se la damos a gente de fuera de Madrid. Somos un referente nacional porque aquí se tratan todos los procesos oncológicos de mayor complejidad y de mayor gravedad por los mejores profesionales", ha destacado.

Asimismo, la consejera ha subrayado que la Comunidad de Madrid aumentará los rangos de edad para proteger a la población. Ha detallado que con el Colegio de Farmacéuticos han distribuido 100.000 kits para detectar el cáncer de colon en sangre.

"Tenemos la hospitalización a domicilio y desde luego potenciamos la investigación. De los 1.000 ensayos que hay en España, 722 los tenemos en la Comunidad de Madrid. Y no nos olvidamos de que hay que cuidar a los pacientes en todo momento. Por eso tenemos el mejor programa de paliativos 24-7 para adultos y para niños", ha concluido Matute.