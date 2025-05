Matute carga contra el "mantra" de la izquierda: "Es falso que estemos desmantelando y privatizando la Sanidad"

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha censurado el "ataque" contra la el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la manifestación por la Sanidad Pública que se ha desarrollado en la capital este domingo y ha recalcado que es "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid esté "desmantelando la Sanidad, y desde luego, que la esté privatizando".

"Hemos asistido a un nuevo ataque contra un adversario político, que es nuestra presidenta, y lo que hacen es atacar a la Comunidad de Madrid y, por ende, perjudicar a todos los madrileños", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones remitidas a los medios.

La consejera ha censurado así "el mantra que repite la izquierda", "los políticos que están gobernando", sobre la privatización de la sanidad madrileña, algo que en su opinión supone intentar "hacer verdad de una mentira". Al hilo, ha resaltado que "con los datos" se puede mostrar que en la Comunidad no se está "privatizando la sanidad" ni se va a hacer.

"No estamos derivando recursos a las privadas ni lo vamos a hacer, sino todo lo contrario, cada euro que tenemos lo destinamos a la población, porque en este Gobierno 9 de cada 10 euros del presupuesto va a asuntos sociosanitarios de forma finalista, con lo cual es mentira", ha recalcado Matute.

Al hilo, ha recordado que la Consejería de Sanidad cuenta con un "presupuesto récord", más de 10,5 millones de euros, y el 25% está destinado "exclusivamente" a Atención Primaria. "Es absolutamente falso que estemos desmantelando la sanidad y desde luego que la estemos privatizando", ha insistido.

También ha recordado que la Comunidad cuenta con "una de las coberturas en horario mayor de toda España", con centros abiertos de 8.00 a 21.00 horas y los Puntos de Atención Continuada (PAC) durante las horas nocturnas.

Sobre este punto, ha justificado que no todos estos centros de urgencias extrahospitalarias cuenten con equipos completos. "Algunos de ellos están asistidos por enfermeras, pero es que las enfermeras son fantásticos profesionales y, además, están en contacto con los hospitales que tenemos de referencia y con médicos", ha alegado.

Además, ha subrayado que la Comunidad sigue trabajando "por tener más profesionales" sanitarios, para lo que ha reclamado de forma reiterada al Ministerio de Sanidad un Plan de Recursos Humanos ya que es "una evidencia y un problema" a nivel nacional.

Desde el Ejecutivo madrileño, ha remarcado, se han puesto en marcha "complementos retributivos y también no retributivos como son fomentar la investigación, la educación" en el marco de su apuesta por la Atención Primaria y "sus profesionales".

"No estamos privatizando, no estamos derivando dinero a la privada ni lo vamos a hacer y no estamos en contra de la colaboración público-privada, que es algo absolutamente necesario en todos los ámbitos con unas reglas del juego bien establecidas", ha insistido para finalizar.