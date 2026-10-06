Matute censura a una Mónica García "siempre candidata" y "nunca ministra" y ve "oportunidad de oro" en Estatuto Marco

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha censurado este martes a una Mónica García a la "siempre" ha conocido como "candidata", tanto a la Presidencia de la Comunidad como a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y "nunca ministra" de Sanidad.

En declaraciones a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado que la también líder de Más Madrid se ha postulado ahora como candidata del Frente Amplio, tras haber intentado liderar la OMS y ser "la eterna candidata" a Sol. "Yo siempre la he conocido de candidata y nunca como ministra, tal vez ese es el problema de que no haya gestionado el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que la actual titular de Sanidad es también un caso de "intrusismo" dentro del Gobierno de Pedro Sánchez por erigirse como ministra de Vivienda, cartera que ocupa la socialista Isabel Rodríguez, con el tema de los desahucios y la acampada en la Puerta del Sol.

Todo esto, ha apuntado, "evita que se centre en lo importante que es gobernar para todas las comunidades autónomas y para todos los españoles en Sanidad y, además, demuestra que está "inhabilita para gobernar porque está a todo" menos a gestionar la Sanidad. "Ella misma se retrata y su bagaje es de una gestión nefasta", ha apuntado.

ESTATUTO MARCO

Con la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes ha decaído la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que reformaba la norma vigente desde 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Sobre este punto, la consejera ha remarcado que se debe aprovechar esta "oportunidad de oro" para que se escuche a las comunidades autónomas y se atiende el decálogo de medidas firmado por todas ellas para una reforma de este texto "que nos represente a todos" frente al planteado por el Ministerio, "lesivo y regresivo".

"Es una oportunidad de oro para que los técnicos trabajen, escuchen a todo el mundo y realmente hagan un Estatuto Marco que nos represente a todos", ha enfatizado la consejera, que ha recordado además los efectos de la huelga médica indefinida, que ha llevado a la anulación de "cuatro millones de citas médicas en toda España", con las consiguientes pérdidas económicas y retrasos diagnósticos, "que es el mayor atentado a la salud pública que se ha hecho en este país".

Así, ha remarcado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene esa función de escucha y acuerdo pero la ministra "le ha vaciado de contenido, precisamente porque no está la gestión sanitaria". "Ante, todo un trabajo técnico, una viabilidad jurídica, una memoria económica y desde luego escucha activa de todo el mundo y no solo de una parte y hacer algo que nos represente a todos y que mejore este sistema sanitario", ha zanjado.