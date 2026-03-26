Matute defiende la importancia de "sanar el alma" de los que tienen "vidas desgraciadas" ante casos como el de Noelia

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este jueves la importancia de "sanar el alma" de personas que tienen "vidas desgraciadas" ante casos como el de Noelia, la joven que está previsto que reciba la eutanasia tras desestimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el último recurso presentado por su padre para evitarlo.

"Estos temas desde luego nos hacen pensar como sociedad si estamos fracasando y qué tenemos que hacer", ha reflexionado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Encuentro con la Sanidad de Madrid, organizado por la publicación especializada Diario Médico.

Aunque ha admitido no disponer de todos los datos en profundidad, ha apuntado que sí le preocupa "mucho" que Noelia padezca un trastorno límite de la personalidad "que puede condicionar todo en la vida de una persona". Así, ha remarcado la necesidad de poner todos los medios para evitar este tipo de situaciones.

"En la Comunidad de Madrid no solo pensamos en qué hay que sanar el cuerpo, sino también en sanar el alma y las medidas que hay que hacer para que estas personas que sufren problemas de salud mental grave y que luego tienen vidas desgraciadas, podamos, como sociedad y desde luego como administraciones, acompañarlas para que no lleguen a estas situaciones", ha apuntado.

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irreversible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recursos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos .

"Es tan sensible que sin todos los datos me cuesta poder tener un juicio de valor más que el compromiso de trabajar al lado de los profesionales para tratar a todas las personas con trastornos de salud mental grave o con problemas de inclusión social para no tener que vivir estos casos", ha zanjado la consejera, que ha trasladado "un respeto absoluto" sobre el caso de Noelia.