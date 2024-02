Matute pide por carta al Ministerio reconsiderar la exclusión de hospitales como centros de referencia de cáncer

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para pedirle que reconosidere la decisión de dejar fuera a siete hospitales públicos madrileños de un programa europeo sobre centros de referencia de cáncer (CCC) e insiste en reclamar que se aclaren los criterios de selección.

El Ministerio de Sanidad ha incluido al Hospital Universitario de La Paz como único centro madrileño candidato a ser centro integral de atención oncológica en España, dentro del Programa CRANEZ, del Plan Europeo Contra el Cáncer, dotado con 90 millones de euros.

En la misiva, la máxima responsable de la Sanidad madrileña censura así "la negativa, sin explicación ninguna" a admitir a otros siete de los grandes hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como candidatos. Se refiere así al 12 de octubre, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz y el Niño Jesús.

El Gobierno regional ya ha anunciado que trasladará a la Comisión Europea su disconformidad por el reparto, cargando especialmente por la falta de transparencia sobre los criterios de selección y la precipitación en la toma de decisiones.

"La consecuencia de todo ello no es otra que la arbitrariedad, que es lo que ocurre cuando hay precipitación y no hay transparencia ni criterio en la toma de decisiones. Arbitrariedad que da lugar a agravios comparativos entre profesionales y hospitales, y que, en el largo plazo, va a ocasionar perjuicios tanto a los profesionales como a los pacientes de toda España", subraya Matute en el documento.

En su carta, la consejera madrileña recuerda igualmente que la Comunidad cuenta con 11 CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) que hacen posible la atención del 40% de los pacientes de cáncer de toda España. "Acreditar únicamente el Hospital Universitario La Paz supondría convertirlo en una especie de cuello de botella de la atención oncológica, incluso para la población de la Comunidad de Madrid", ha alegado.

En esta línea, insiste en que, según dispone la UE, el propósito de estos centros integrales de atención al cáncer es que puedan dar cobertura al 90% de los ciudadanos de toda España que requieran atención oncológica. "Difícilmente se va a poder alcanzar ese objetivo si se deja al margen a los siete hospitales madrileños que han sido excluidos", ha recalcado.

Por todo ello, Matute ha reclamado al ministerio que "reconsidere esta situación y que, además de hacer públicos los criterios empleados en esta selección de centros, trabaje de la mano de todas las Comunidades Autónomas dentro del Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer para garantizar el acceso al mejor diagnóstico y tratamiento oncológico a todos los españoles, con independencia de su domicilio, y sin confundir equidad con cercanía".

PROCESO DE SELECCIÓN

El Ministerio de Sanidad, a través del Comité Institucional de Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, informó a las Comunidades Autónomas en una reunión celebrada el 14 de noviembre de los programas con fondos de la Unión Europea adscritos al plan de la lucha contra el cáncer (Mission Cancer, Horizon y EU4 Cancer).

Dentro de éste último se encuentran el craNE y craNE2, sobre el que versó fundamentalmente el citado encuentro. Se trata de un programa europeo cuyo objetivo es que todos los países tengan adscritos centros europeos de referencia y tratamiento en la lucha contra el cáncer (Comprehensive Cancer Centers) y que estos centros sean capaces de atender al 90% de la población

Además de censurar el "exiguo" plazo de presentación de candidatos, 15 días, la Comunidad ha criticado que no se aportara más información, "ni siquiera acerca de los requisitos o los criterios que iban a emplearse en la selección de estos centros". "Cuestiones que, a día de hoy, seguimos desconociendo", ha recalcado.

"Asimismo, nos parece preocupante que el propio Ministerio contradiga lo manifestado expresamente en el transcurso de la reunión del 14 de noviembre, tal y como se recoge en la propia acta. En esta reunión, se insistió en que, antes del 27 de noviembre, las Comunidades Autónomas debían trasladar al Ministerio el listado centros que podrían solicitar su inclusión en el registro de posibles CCC, aunque la certificación y acreditación se harían después", recoge en la misiva.

Por ello, ha subrayado que "no se trataba únicamente de un proyecto piloto para acreditar centros, sino de un procedimiento del Ministerio de Sanidad para seleccionar los futuros centros integrales de atención". "No tendría ningún sentido acreditar centros que no vayan a ser CCC en un futuro", ha indicado en la carta.

El Ministerio de Sanidad ha explicado que, en cumplimiento de procedimiento, se designó al Instituto Catalán de Oncología (ICO) como la entidad beneficiaria única en España, "ya que cumple el total de requisitos exigidos", para que fuera la que designase los centros elegidos.

"A partir de ahí --explica Sanidad--, se abrió el proceso de designación de entidades afiliadas en cuya selección participa, predominantemente, la entidad beneficiaria, en este caso el ICO".

A través del ICO, el Hospital del Vall D'hebron (único centro CCC hasta el momento acreditado en España) ha requerido a las comunidades autónomas sus propuestas, basando su decisión en la distribución de los centros escogidos por todo el país para fortalecer la equidad entre los ciudadanos.