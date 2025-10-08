Matute reivindica su trayectoria de más de 30 años frente a los que "mienten" en CV y asesores "porteros de puticlub"

Archivo - La consejera de Sanidad, Fátima Matute, toma posesión de su cargo, durante la toma de posesión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en la XIII legislatura, en la Real Casa de Correos, a 26 de junio de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reivindicado su trayectoria de 33 años en el sector sanitario, como médica del Sistema Madrileño de Salud de forma ininterrumpida y también trabajando en la sanidad privada, frente a aquellos que "mienten" en su currículum vitae y que eligen como asesores a "porteros de puticlub".
"No me extraña que sorprenda que un consejero de Sanidad termine de consejero de Sanidad después de una trayectoria laboral en el sector de 33 años", ha aseverado la consejera madrileña desde Navalcarnero, donde se ha celebrado de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno.
Matute ha recordado que ha trabajado también con sociedades científicas en el ámbito investigador, en el ámbito de educación y ha sido reconocida como miembro honorífico de la sociedad americana por su trayectoria como radióloga.
"Estamos acostumbrados a que un portero de puticlub pues termine de asesor o que una señora sin estudios termine de catedrática dando un máster en el que no podría ser alumna o que alguien que está en las filas de ETA-Bildu se le dé un escaño. O algo mejor, hace pocos días nos hemos enterado que la ministra de Sanidad (Mónica García) miente en su currículum diciendo que tiene un doctorado que no tiene o un máster que no tiene", ha espetado.
Lo ha hecho en respuesta a una información de 'El País' en la que hace alusión a su trabajo durante 17 años para la sanidad privada, que asegura que no se incluye en el Portal de Transparencia. "Yo no oculto nada. He trabajado en la sanidad durante 33 años, por eso también creo que soy consejera de Sanidad, en el ámbito público de forma ininterrumpida y en el ámbito privado", ha respondido.