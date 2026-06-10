Matute subraya la "soledad" de una Mónica García "que no escucha" sobre el Estatuto Marco y pide un "pacto de Estado"

(I-D) La consejera de Sanidad de Canarias, Esther María Monzón; la consejera de Sanidad de Extremadura, Sara Gª Espada; la consejera de Sanida de Madrid, Fátima Matute, durante la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema N - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha remarcado este miércoles la "soledad" de una ministra de Sanidad, Mónica García, que "no escucha" a las Comunidades Autónomas en relación al Estatuto Marco, que tienen una "unidad absoluta", y ha llamado a un "pacto de Estado" para buscar soluciones y acabar con "la peor huelga médica de la historia".

"Le hemos pedido a la ministra que nos escuche, le hemos pedido a la ministra que nos haga caso. Si hacemos el símil de una carretera, a lo mejor la ministra se tiene que dar cuenta que todos los coches van en contra de la circulación y ella es la única que va en la buena dirección porque es que está sola", ha remarcado.

En declaraciones a los medios tras el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tiene como objeto abordar este conflicto, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que las CCAA ya le han dado "muchas oportunidades" a la ministra y le ha llamado a atender la petición de las comunidades autónomas para un "pacto de Estado".

En concreto, las comunidades autónomas han registrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad una carta en la que aseveran que la resolución del conflicto generado con la reforma del Estatuto Marco exige un "acuerdo estatal" impulsado por esta cartera, ya que es ella quien tiene la "capacidad" para modificar la normativa "y dar respuesta a las demandas planteadas", y no las CCAA.

Frente a ello, ha insistido en que la ministra "está retorciendo una realidad en la que solo vive ella" y "lo único" que está consiguiendo es "una huelga indefinida, que las listas de espera se estén disparando, que haya más presión asistencial en los profesionales sanitarios, más desconcierto y más desapego por parte de los profesionales sanitarios", así como que la población "esté peor atendida" y "no entienda qué está pasando".

"La ministra se ha quedado sola y está sola por su ineficiencia y ya no tiene el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas", ha remarcado Matute, que ha insistido en que la titular de Sanidad es "un caballo de Troya" que "está reventando el sistema". "Ha pedido el 'autoritas' y el 'potestas'", ha subrayado.

Aunque nadie se ha levantado de la reunión en señal de protesta, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, la consejera madrileña ha pedido a Mónica García no perder el tiempo "con reuniones estériles" como la de este miércoles, "que además lo que pretenden es generar desconcierto y generar confrontación entre las categorías profesionales y entre las administraciones", y buscar soluciones.

En esta línea, Matute ha insistido en la necesidad de incorporar a los ministerios de Función Pública, Trabajo y Seguridad Social a las negociaciones y la exigencia de una memoria de viabilidad "técnica, jurídica y desde luego económica".

Asimismo, ha criticado que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a al anteproyecto de Estatuto Marco "con nocturnidad y alevosía", sin que el texto haya sido consensuado con los médicos y con las comunidades autónomas, lo que ha calificado de "falta absoluta de lealtad institucional" y de "inteligencia emocional".

"Esto es un disparate, es una locura. No podemos permitir que nuestro mayor tesoro, que es el Sistema Nacional de Sanidad, se rompa de esta forma por una persona que no escuche, que es un caballo de Troya, que está reventando el sistema", ha zanjado Matute, que ha remarcado que la necesidad de un pacto entre todos "para salvar la sanidad pública".