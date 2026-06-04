Mayor Oreja elogia la valentía de Ayuso, quien representa "una verdad incómoda" y sufre cada día "odio" y "envidia"

Archivo - El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja durante una entrevista concedida a Europa Press, coincidiendo con la publicación de su libro 'Una verdad incómoda' (Espasa). - FERNANDO SÁNCHEZ-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha elogiado este miércoles la "valentía" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, a su parecer, representa "una verdad incómoda" y sufre cada día "odio" y "envidia".

Mayor Oreja y Ayuso han compartido este miércoles el coloquio 'Frente Popular o España. Fundamentos para la alternativa', moderado por la expresidenta del PP vasco María San Gil, y en el que han dialogado sobre el libro del exdirigente 'Una verdad incómoda'.

"El libro se llama 'Una verdad incómoda' y yo siempre recuerdo que si aquí hay dos verdades incómodas son Isabel y María. Son dos verdades incómodas. Algunas veces dicen de Isabel, y de María también, pero ahora más de Isabel, porque está en plena acción: es una valiente. Valiente es un adjetivo calificativo, no es más. Es la expresión del valor y el valor significa atreverse a decir la verdad", ha señalado el exministro en el inicio de su intervención.

Para Mayor Oreja, "el problema de los que se atreven a decir la verdad, como María y como Isabel, es que provocan el pecado capital más satánico que existe, que es la envidia". "Los otros no producen placer, producen maldad y rencor, y, sin embargo, he de decir que las personas que dicen la verdad son los que provocan ese odio satánico", ha señalado.

Ambas representan, según ha trasladado, la "mejor expresión" de su libro, "dos personas que representan el significado, valga la redundancia, de una verdad incómoda". Considera que Ayuso, aunque es la presidenta de la Comunidad, "sufre todos los días del odio y sobre todo de la envidia" que suscita.