Médicos cierran la segunda semana de huelga por Estatuto Marco propio con llamamiento a negociar para evitar más paros

Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario Puerta del Hierro, a 20 de marzo de 2026 - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico Amyts ha cerrado este viernes la segunda semana de huelga de médicos y facultativos en la región para reclamar un Estatuto Marco propio con un llamamiento al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid a sentarse a negociar con los comités de huelga para evitar nuevos paros.

Decenas de médicos y facultativos --unos 300 según los organizadores-- se han concentrado este viernes ante el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda al grito de 'No es vocación, es explotación', 'Derechos laborales, como todos los mortales' o 'Paciente escucha, esta es tu lucha'.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', los congregados han vuelto así a movilizarse en el quinto día de la segunda semana de huelga intermitente por un Estatuto Marco que recoja las particularidades de la profesión médica.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha subrayado que una huelga "nunca puede ser un éxito" y en esta línea, ha llamado a quien puede hacer algo en esta situación para buscar una solución, Ministerio de Sanidad y Comunidad de Madrid, a hacer "reuniones oficiales con los comités de huelga para tratar de impedir tener que llegar a la siguiente semana de huelga en abril".

"Pero si hay que llegar, llegaremos, porque esto no se puede parar. La sanidad de todos y la calidad de la sanidad de todos está en juego", ha advertido la portavoz sindical, que ha explicado que piden "una jornada justa, una clasificación conforme a responsabilidad y por todo ello una negociación con médicos y facultativos, tanto a nivel autonómico, que ya es posible desde un punto de vista legislativo, como a nivel estatal".

La secretaria general del sindicato ha pedido "paciencia, ayuda y comprensión" a los pacientes que se hayan podido ver afectados por los paros. "Todo esto lo hacemos precisamente para tener más tiempo, para atenderles mejor, para que haya menos listas de espera", ha apuntado Hernández, que ha recordado "nada urgente o no demorable habrá dejado de ser atendido".

La consejera Fátima Matute trasladó recientemente su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los convocantes de la huelga.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

La ministra, por su parte, ha dado por cerrado el texto del borrador del Estatuto Marco y esta misma semana insistió en que la negociación del Estatuto Marco ha llegado a sus "límites" legales y competenciales respecto a las reivindicaciones "legítimas" de los profesionales.

En este sentido, García defendió este martes en el Congreso que el inicio de la reforma de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias permite "seguir negociando" y "seguir dialogando" mejoras del desarrollo profesional con todos los sanitarios.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".