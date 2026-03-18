Médicos claman frente al Infanta Leonor por un Estatuto Marco propio y llaman a Sanidad a negociar

Médicos claman frente al Infanta Leonor por un Esatuto Marco propio y llama a Sanidad a negociar - AMYTS

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de médicos y facultativos --unos 150 según los organizadores-- se han concentrado este miércoles a las puertas del Hospital Infanta Leonor de Vallecas en el tercer día de la segunda semana de huelga indefinida por un Estatuto Marco propio que recoja las particularidades de estos profesionales sanitarios.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', decenas de profesionales con sus batas blancas han clamado por mejoras laborales con carteles en los que se ha podido ver reivindicaciones como 'Hora trabajada, hora cotizada' o 'No pedimos privilegios'.

Durante la concentración, Ángel Hernández, secretaria general de Amyts, ha contestado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha dado por cerrado el texto del borrador del Estatuto Marco. En concreto, la titular del área ha insistido en que la negociación del Estatuto Marco ha llegado a sus "límites" legales y competenciales respecto a las reivindicaciones "legítimas" de los profesionales.

En este sentido, García defendió este martes en el Congreso que el inicio de la reforma de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias permite "seguir negociando" y "seguir dialogando" mejoras del desarrollo profesional con todos los sanitarios.

En respuesta, la secretaria general de Amyts ha remarcado la necesidad de diálogo y soluciones. "Cuando uno llega al límite o bien le deja la responsabilidad a otro o bien pide ayuda. Desde el primer momento hemos dicho que esto necesitaba, al igual que la Ley de Farmacia, que necesitaba la confluencia de varios ministerios y de las comunidades. Así que, dialogue, aporte soluciones, porque los políticos deberían estar para aportar soluciones, no para crear problemas o aumentarlos", ha remarcado.

En la misma línea, ha insistido en que la ministra debe sentarse a negociar con el comité de huelga ampliado. "Este es el tercer día de esta semana de huelga, que está teniendo una repercusión que nadie quiere para pacientes ni en listas de ni en ninguna otra cosa, aunque lo urgente y lo no demorable recordemos que siempre se va a ver porque apenas tenemos derecho a la huelga y lo que toca es reunirse con el comité de huelga ampliado y esa pelota está en el tejado del Ministerio. Si fuera por nosotros llevaríamos reunidos mañana tarde y noche desde hace mucho tiempo", ha apuntado.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, arrancará este lunes día 16 y se prolongará hasta el viernes 20 de marzo. Los paros tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

MOVILIZACIONES DURANTE TODA LA SEMANA

En este marco, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, se han organizado distintas movilizaciones para esos días de huelga, que arrancaron este lunes con una marcha entre el Congreso y el Ministerio.

Tras la concentración frente al Infanta Leonor, hay convocados paros similares frente a la Consejería de Sanidad de la calle Aduana, el jueves 19, y, finalmente, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, el viernes 20, según ha informado Amyts.

En el caso del Gobierno regional, la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, trasladara su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.