Médicos madrileños acusan a Ministerio y Comunidad de "echar gasolina" al "ignorar" los problemas con Estatuto Marco

Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital Puerta de Hierro, a 17 de junio de 2026, en Majadahonda - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han vuelto a concentrar este miércoles para reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión y la apertura de un marco negociador que tenga en cuenta a este colectivo.

En el tercer día de la quinta semana de huelga indefinida intermitente, más de 150 médicos y facultativos --según los organizadores-- se han congregado ante el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Tras la tradicional pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', han coreado consignas como 'Harto, harto, harto, del Estatuto Marco' y han portado carteles con lemas como 'Mónica García, el Estatuto pa' tu tía' o 'Derechos laborales como todos los mortales'.

En declaraciones a los medios, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario entre médicos y facultativos en la región, ha lamentado que no se haya realizado ningún "movimiento" por parte del Ministerio o la Consejería para avanzar en una solución.

"Ni un solo movimiento, ni una sola llamada, ni un solo gesto, ni por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, ni por parte de la consejera, Fátima Matute", ha lamentado.

Así, ha censurado que ninguna de las dos administraciones busquen avanzar en la resolución del conflicto laboral. "No están calibrando bien el malestar de médicos y facultativos. Y cuando quien ocupa los cargos, quien debería ocuparse de los problemas, los ignora, lo que hace es echarles gasolina", ha resaltado.

En este sentido, ha recalcado que tras el verano se iniciará una huelga indefinida. "Esto no se va a parar hasta que no tengamos una jornada justa, una clasificación acorde a nuestra responsabilidad y mesas de negociación tanto a nivel autonómico como estatal", ha remarcado.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo durante una semana en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se prolongará hasta el viernes día 19. Este jueves está convocada a las 10.00 horas una concentración frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana, y, finalmente, el viernes tendrá lugar otra concentración a esa misma hora frente al Hospital Ramón y Cajal.

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 16.845.334 euros el impacto económico de la huelga médica en la sanidad madrileña, con 10.700 cirugías, 221.233 consultas y 22.602 pruebas suspendidas.

Esta quinta semana de huelga médica será la última hasta después del verano. El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

Llega tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Estatuto Marco para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto se encuentra ahora en fase de consulta pública.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".