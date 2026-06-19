Médicos madrileños cierran la quinta semana de paros con una llamada a evitar la "dolororísima huelga" tras el verano

Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital Ramón y Cajal, a 19 de junio de 2026, en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han cerrado la quinta semana de paros indefinidos intermitentes para reclamar un Estatuto Marco propio con una llamada a Ministerio de Sanidad y Comunidad de Madrid a establecer un marco negociador que posibilite evitar "la dolorosísima huelga" pevista para después del verano.

Decenas de profesionales se han congregado este viernes frente al Hospital Ramón y Cajal tras la tradicional pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', en la jornada que pone punto final a los paros intermitentes llevados a cabo en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

En declaraciones a los medios, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario entre médicos y facultativos en la región, ha lamentado que no se haya llegado a "acuerdos" durante este tiempo y ha animado a ambas administraciones, "cada una con sus competencias y con sus responsabilidades", a establecer un calendario "serio" de reuniones para "no tener que llegar a una dolorosísima huelga indefinida" a partir de septiembre.

"Una huelga médica y facultativa nunca puede ser una buena noticia, pero estamos muy satisfechos del seguimiento y del esfuerzo que han hecho nuestros compañeros médicos y facultativos y del apoyo que estamos recibiendo por parte de la población. Ojalá podamos empezar a hablar de las mejoras y de los cambios necesarios para poder atender a los pacientes con tiempo y con calidad", ha indicado.

En concreto, el Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

Llega tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Estatuto Marco para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto se encuentra ahora en fase de consulta pública.

MÁS DE 18 MILLONES DE COSTE

La Consejería de Sanidad ha cifrado en 18.626.334 euros el coste para la sanidad madrileña de los 30 días de paros de médicos y facultativos, con 242.627 consultas, 11.833 cirugías y 27.367 pruebas suspendidas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME.

La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".