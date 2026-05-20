Médicos madrileños insisten en la dimisión de una ministra centrada en la OMS y la Puerta del Sol con una huelga activa

Archivo.- Protesta de médicos ante el Ministerio de Sanidad por un Estatuto Marco propio - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad para reclamar nuevamente un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión con una petición de dimisión para una titular de la cartera, Mónica García, que está centrada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la huelga médica más prolongada del país, que afronta su cuarta semana de paros intermitentes.

Se trata de la tercera protesta de esta cuarta semana de huelga indefinida intermitente, con una semana de paros al mes en febrero, marzo y abril, y que se prolongará hasta el viernes día 22. En esta ocasión, una concentración ante el Ministerio de Sanidad que ha tenido lugar en una acción coordinada donde habrá movilizaciones ese mismo día en cada Comunidad Autónoma.

"Estamos viviendo la huelga médica y facultativa más prolongada de la historia reciente de España y la ministra está en Ginebra a sus cosas de la OMS. Los fines de semana los pasa haciendo campaña para aspirar por tercera vez a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Está claro que necesitamos un ministro o una ministra de carácter técnico que esté centrado en los problemas de la sanidad y del Sistema Nacional de Salud", ha subrayado en declaraciones a los medios Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, el sindicato con mayor representación entre el colectivo médico.

En este sentido, ha censurado la ausencia de contactos por parte del Ministerio para avanzar en una solución a la huelga. "Desde que la ministra Mónica García expresó su intención de presentarse como presidenta de la Comunidad de Madrid hace unas semanas, ninguna noticia" de ella, ha lamentado Hernández, que cree que la titular de Sanidad "se ha deslegitimado a sí misma al decir que su interés es ser presidenta" regional.

"Es tiempo de que dé la cartera ministerial a otra persona" que sea capaz de llegar a acuerdos "con sus socios de gobierno y con el resto de ministerios, con las comunidades y con los profesionales en su conjunto, sin dejar apartado a ninguno", ha insistido la portavoz del sindicato médico.

En esta línea, ha censurado que hasta ahora "no se ha dado ninguna de esas condiciones". "Parece más bien que están en una política de meros titulares y de mera venta de humo porque abordar un cambio como el de como las normas laborales de los profesionales sanitarios sin contar con los médicos y los facultativos, sin contar con sus socios de gobierno, sin contar con las comunidades, parece un brindis al sol", ha criticado.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la secretaria general de la organización sindical ha lamentado la "poquita ficha" que ha movido el Gobierno regional en este sentido, con una reunión en febrero y otras el pasado 30 de abril y sin fecha para una próxima cita.

"Es curioso que al final terminen haciendo la misma política la consejera de Madrid, Fátima Matute, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que la ministra Mónica García y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aún siendo de signos contrarios, al final son las dos caras de una misma moneda. Y lo que está claro es que a ambos les conviene tener a médicos y a facultativos como mano de obra barata", ha indicado.

Desde la Comunidad de Madrid han estimado en 13.915.934 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería de Sanidad. Un total de 22 días de paros a lo largo de seis meses en los que se ha suspendido 8.904 cirugías, 180.836 consultas y 18.877 pruebas suspendidas.

Tras esta concentración, habrá nuevas movilizaciones este jueves en el Hospital de La Princesa y el viernes ante la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana, ambas a partir de las 10.00 horas. El Comité de Huelga madrileño ya ha avanzado su intención de continuar con las protestas, con una próxima cita de paros del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la región, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

RECLAMACIONES EN LA COMUNIDAD

En el caso de la Comunidad, desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Exigen igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.