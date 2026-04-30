Los médicos madrileños insisten en que Mónica García "ha perdido el norte" con Estatuto Marco y piden que se "aparte"

Archivo - Archivo.- Médicos durante una concentración - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid en huelga indefinida intermitente para reclamar un Estatuto Marco propio se han congregado este jueves, día en el que finalizan los paros de esta tercera semana, a las puertas del Hospital 12 de Octubre en una concentración en la que han vuelto a reclamar la dimisión de la ministra del ramo, Mónica García.

'Mónica: contigo aprendimos a hacer una huelga y ¿ahora dónde estás compañera?' se podía leer en una de las pancartas que llevaban los congregados, que han coreado consignas como 'Lo llaman vocación y no lo es, es explotación' o '24 sin parar, tu salud lo va a notar'.

Una nueva concentración, la cuarta esta semana ante centros hospitalarios de la región, en la que la mayoría mayoría de los congregados, más de un centenar, según los organizadores, se han vuelto a colocar tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa' para defender la singularidad de este colectivo.

En declaraciones remitidas a los medios, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario de la profesión médica en la región, ha insistido en que la ministra "ha perdido el norte" y le ha pedido que se "aparte".

"Desde luego ahora mismo tenemos a una ministra de Sanidad que ha perdido absolutamente el norte, que está dedicada a otros temas políticos partidistas, los suyos, y que no aporta, tiene que apartarse", ha recalcado.

En este sentido, ha censurado que se cumpla la tercera semana de huelga indefinida intermitente, tras las llevadas a cabo en febrero y marzo, "sin que haya habido visos de reunión o de intentar detener todo esto".

"Es increíble que --Mónica García-- esté adoptando los mismos argumentos que han tomado otros en el pasado para ir contra reclamaciones que son estrictamente profesionales y de mejora de la calidad de atención a los pacientes. Pero bueno, está claro que al final unos políticos partidistas se parecen a otros y desde luego merecemos mejores dirigentes", ha defendido.

De momento, la huelga intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase, mantiene sus próximos paros convocados hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde el Comité de Huelga se ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma personalmente la negociación para desbloquear el conflicto y consideran que la ministra del ramo, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida".

Una idea que ha sido compartida por la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, que ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda a "la marea de batas blancas" de los médicos en huelga indefinida intermitente y asumir en persona la gestión del Estatuto Marco ante una ministra de Sanidad "inhabilitada".

En declaraciones a los medios en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha vuelto a trasladar la necesidad de que se escuchen las reivindicaciones de este colectivo para elaborar un nuevo texto, ante el actual borrador de Estatuto Marco "lesivo y regresivo".

"Nosotros interlocutamos con todos aquellos que son necesarios para que este sistema funcione y claro que hablaremos con los sindicatos, dejando claro que hemos sido la primera comunidad autónoma que hemos reclamado al Ministerio que retire ese borrador lesivo y regresivo", ha destacado la consejera madrileña.

En cualquier caso, Matute ha recalcado que desde la Consejería se trabaja "codo con codo" con estas organizaciones sindicales y hay una interlocución constante. "Nosotros vamos a escuchar a todo el mundo, pero teniendo claro que el objetivo es que este Ministerio haga su labor", ha apuntado.

REUNIÓN APLAZADA A LA PRÓXIMA SEMANA

En este sentido, la reunión prevista este jueves entre representantes del Comité de Huelga madrileño y responsable de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha quedado aplazada a la próxima semana por motivos de agenda.

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 12,8 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre hasta este miércoles, con 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas suspendidas, según los datos facilitados por el departamento que dirige Fátima Matute.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".