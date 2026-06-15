Médicos madrileños llaman a dejar de usar la huelga médica como "arma arrojadiza partidista" y buscar soluciones

Archivo.- Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital La Princesa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han arrancado este lunes la quinta semana de huelga médica intermitente contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, con el anuncio de paros indefinidos a nivel nacional tras el verano.

En concreto, el Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

La decisión "está tomada por el Comité de Huelga" y, ahora, lo necesario es estudiar "la forma exacta que va a adoptar, las fechas de inicio", ha indicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, como máximo representante de uno de las organizaciones integradas en este órgano de negociación.

En la misma línea se ha mostrado la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández, quien ha confirmado que "se trata de una intensificación y de una huelga indefinida cuyos formatos se decidirán en septiembre".

En declaraciones remitidas a los medios, la secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario entre médicos y facultativos en la región, ha apuntado a la responsabilidad tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como a la Comunidad de Madrid, "que tiene transferida la Sanidad en un 85-90%".

"Tienen que dejar de utilizar la huelga de los médicos como un arma arrojadiza partidista y tienen que poner soluciones, porque si no los que seguimos con la sobrecarga somos los médicos y los facultativos y los que cada vez se les alargan más las listas de espera y sufren más somos los médicos y los pacientes, porque todo esto lo hacemos como y por pacientes", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que se deja pasar el verano porque no sustituye a médicos y facultativos "y el burnout es muy elevado" pero las reivindicaciones siguen sobre la mesa. "Seguimos con una jornada injusta que no sufre nadie más de carácter obligatorio, pagada a menos de la hora ordinaria y que supone una gran penosidad y dificultades de conciliación. No han arreglado la clasificación que puede inducir a cambios en las competencias profesionales que ya hemos visto que son muy malas en otros países. Y no llegamos a una mesa de negociación específica a nivel estatal ni ha dado ningún paso valiente ninguna comunidad para hacerlo en su comunidad", ha indicado.

El Comité de Huelga ha recordado que será solo en septiembre cuando se anuncien "el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo". Estas "giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", ha puesto de manifiesto.

QUINTA SEMANA DE HUELGA

En el marco de esta quinta semana de huelga, este martes a las 10.00 horas tendrá lugar una concentración frente al Hospital 12 de Octubre y el miércoles a la misma hora, frente al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

El jueves la protesta llegará frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana, a partir de las 10.00 horas y, finalmente, el viernes tendrá lugar otra concentración a esa misma hora frente al Hospital Ramón y Cajal.

Hasta el momento, la Consejería de Sanidad ha estimado en 16.456.119 euros el perjuicio causado por los paros llevados a cabo desde diciembre, con 10.470 cirugías, 215.344 consultas y 21.733 pruebas suspendidas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".