Médicos madrileños llevan su reclamación para un Estatuto Marco propio a Atención Primaria en el tercer día de la huelga

Manifestantes portan pancarta con lema 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han llevado sus reivindicaciones para reclamar un Estatuto Marco propio este miércoles, tercer día de paros en rechazo del acuerdo pactado recientemente entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, hasta las puertas del Centro de Salud Abrantes, en Carabanchel.

En esta ocasión, los profesionales han llevado su protesta a las puertas de a un centro de Atención Primaria, tras dos jornadas con concentraciones en los hospitales Gregorio Marañón y La Princesa.

En declaraciones a los medios, Javier Amador, médico de Familia y delegado de Amyts, ha subrayado que el problema del actual borrador del anteproyecto de Estatuto Marco "es que diluye las competencias desde las diferentes categorías, pretende el enfrentamiento entre las categorías haciendo que una categoría profesional sea mayor que la otra o dando responsabilidades a una categoría profesional que compete a la otra".

"Una característica esencial de la atención primaria desde sus orígenes en el año 1978 es el trabajo en equipo. Todas las categorías juntas, enfermeras, administrativos, TCAEs, fisioterapeutas, matronas, médicos de familia y pediatras. Hemos trabajado siempre codo con codo para hacer de la atención primaria la esencia del Sistema Nacional Público de Salud y en eso queremos seguir", ha apuntado.

Esta nueva concentración se produce en el marco de las cinco jornadas de huelga estatal convocadas esta semana para mostrar su rechazo al acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco alcanzado el pasado 26 de enero entre Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN

En declaraciones a los medios a las puertas del centro, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha reiterado la "discriminación" que sufre este colectivo para recalcar que no se trata de una cuestión de "corporativismo" o "clasismo".

"Si hay algo que ha conseguido esta ministra --Mónica García, titular de Sanidad-- y este secretario de Sanidad --Javier Padilla-- ha sido unir a la profesión. Estamos todos remando en la misma dirección porque no podemos arriesgarnos a continuar otras tres décadas en las condiciones de ejercicio en las que hemos venido ejerciendo", ha remarcado.

En esta línea, ha subrayado que este colectivo lleva "discriminado" desde el Estatuto Marco de 2003. "Ninguna otra categoría tiene nuestras jornadas. Es muy difícil entender que nadie con una tendencia mínimamente progresista pueda defender que se quiera pasar a jornadas de cuatro días a la semana o de 32 horas y que los médicos sigamos estando obligados a hacer actualmente hasta 48 horas junto con las guardias en cómputo de seis meses", ha alegado.

Así, ha señalado que, se está legalizando "una salvajada" como es "hacer un cuatriplete", es decir, hacer guardia, trabajar tu jornada y hacer guardia un lunes, un miércoles, un viernes y un domingo. "96 horas. Esto es algo muy, muy concreto y que es absolutamente indefendible y pretenden que nos conformemos con pasar de esas 48 horas a 45 a la semana. Eso al final se traduciría en un triplete, en hasta 70 horas", ha insistido.

Aunque ha recalcado la disposición a asumir más horas "mientras no haya suficientes médicos", ha llamado a sentarse a "hablar" para impedir que esto sea la tónica general. En la misma línea, ha insistido en rechazar "una clasificación que coloca en la misma numeración a diferentes categorías".

"Creemos que esto puede llevar a una dilución de competencias en el futuro que termine afectando a la calidad de asistencia de los pacientes. Esto nos preocupa ya más como pacientes que como profesionales", ha subrayado.

En este marco, ha reafirmado que es "totalmente injusta la forma" en que se hace ejercer su profesión "a los médicos y a los facultativos en este país" y ha recalcado que continuarán las protestas hasta que esto se solucione.

Durante estos primeros cinco días de huelga, el sindicato médico de Madrid ha diseñado un calendario de protestas a las 10 horas durante las cinco jornadas de paros que arrancaron este lunes frente al Gregorio Marañón, continuaron este martes frente a la Princesa y han llegado este miércoles a Atención Primaria con una concentración frente al Centro de Salud Abrantes. Finalmente, el jueves será en el Hospital de Móstoles, y el viernes, en el Clínico San Carlos.

REIVINDICACIONES DE AMYTS

El sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.