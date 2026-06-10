Los médicos madrileños protagonizarán nuevas concentraciones durante la quinta semana de huelga que arranca el lunes

Archivo - Varias personas durante la manifestación contra el Estatuto Marco - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han anunciado un nuevo calendario de concentraciones para la próxima semana en el marco de la quinta semana de huelga médica intermitente convocada para reclamar un Estatuto Marco propio para el colectivo que reconozca las singularidades de estos profesionales.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo durante una semana en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, arrancará este lunes día 15 y se prolongará hasta el viernes día 19. El acto central tendrá lugar el primer día de paros con una manifestación estatal frente al Ministerio de Sanidad.

Tras ella, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid y convocante de la huelga autonómica, se han organizado distintas concentraciones para los próximos días de huelga. Así, el martes a las 10.00 horas tendrá lugar una concentración frente al Hospital 12 de Octubre y el miércoles a la misma hora, frente al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

El jueves la protesta llegará frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana, a partir de las 10.00 horas y, finalmente, el viernes tendrá lugar otra concentración a esa misma hora frente al Hospital Ramón y Cajal.

Esta quinta semana de huelga médica llega tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Estatuto Marco acordado por el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos para el inicio de su tramitación parlamentaria. Una decisión que ha sido criticada por el Comité de Huelga estatal, que mantiene los paros, y por las Comunidades Autónomas, que ha llamado a un acuerdo estatal impulsado por el departamento de Mónica García para dar solución a este conflicto.

Desde Amyts se han presentado sus alegaciones al anteproyecto, que se encuentra en fase de audiencia e información pública, en las que defienden el reconocimiento efectivo de las singularidades de la profesión médica y facultativa, "evitando que el nuevo marco normativo mantenga situaciones de desigualdad respecto a otros colectivos sanitarios".

Entre las cuestiones planteadas por el sindicato destacan la regulación de las guardias, la clasificación profesional, las condiciones de jubilación, las retribuciones, la negociación específica del colectivo médico, la formación sanitaria especializada y la necesidad de establecer límites a la sobrecarga asistencial.

La organización sindical cree que el texto del anteproyecto "consolida un régimen de jornada diferenciado y más gravoso para los facultativos, basado en las guardias obligatorias, sin un reconocimiento equivalente ni en términos retributivos ni de protección profesional".

Por ello, reclama que toda hora trabajada sea "reconocida, computada y remunerada en condiciones de igualdad". Además, solicita medidas para proteger la salud de los profesionales, mejorar las condiciones de los residentes, reconocer la labor de los tutores de Formación Sanitaria Especializada y garantizar incentivos y límites de carga asistencial en aquellos ámbitos con déficit estructural de facultativos.

Hasta el momento, la Consejería de Sanidad ha estimado en 16.456.119 euros el perjuicio causado por los paros llevados a cabo desde diciembre, con 10.470 cirugías, 215.344 consultas y 21.733 pruebas suspendidas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".