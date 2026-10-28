Los médicos madrileños suspenden las dos jornadas de huelga de esta semana por el accidente

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha suspendido los paros previstos para este jueves y viernes tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) con víctimas mortales.

Los médicos y facultativos madrileños protagonizaban la mañana de este miércoles una manifestación frente a la sede de la Consejería de Sanidad cuando han conocido la noticia de la colisión entre dos trenes y han guardado un minuto de silencio por todas las víctimas.

En un comunicado, el Comité de Huelga ha explicado que esta decisión de suspender la huelga los días 29 y 30 es "por respeto a las víctimas y sus familias" y será comunicada a la Comunidad de Madrid.

"En estos momentos de profunda consternación, nuestra solidaridad está con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por esta tragedia", han remarcado desde el Comité de Huelga

De cara a la jornada de este miércoles, el comité ha recordado que los servicios mínimos establecidos garantizan una cobertura del 100 % en urgencias y emergencias, por lo que la respuesta asistencial está asegurada de cara a esta miércoles.

En cualquier caso, han trasladado que los profesionales médicos y facultativos "mantienen toda su disposición para colaborar ante cualquier necesidad extraordinaria que pudiera surgir, como ya han demostrado en otras situaciones de especial gravedad". Al hilo, también ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar sangre.

Finalmente, el Comité de Huelga ha trasladado un mensaje de apoyo y reconocimiento a los servicios de coordinación, emergencias y atención sanitaria de Castilla-La Mancha, así como a los de las demás comunidades autónomas que están colaborando en la respuesta al accidente, incluida la Comunidad de Madrid.

Este miércoles arrancaba el el primero de los cuatro bloques de paros de 72 horas convocados hasta diciembre para reclamar mejoras laborales. Tras esta suspensión, la huelga se retomaría del 4 al 7 de noviembre.