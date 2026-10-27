Médicos madrileños vuelven este miércoles a la calle tras el parón estival para reclamar a Matute mejoras laborales

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos madrileños volverán este miércoles a la calle con una nueva manifestación frente a la Consejería de Sanidad tras el parón estival en la que será la primera jornada de huelga autonómica del calendario de cuatro bloques de 72 horas de paros hasta diciembre convocado para reclamar mejoras laborales.

En concreto, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha convocado cuatro bloques de 72 horas de huelga autonómica de octubre a diciembre ante "la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y las numerosas reivindicaciones laborales pendientes que dependen del Gobierno regional".

Tras la huelga indefinida intermitente de antes del verano y pese a la desconvocatoria a nivel nacional por falta de interlocutor tras la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Comité de Huelga madrileño ha enfocado sus reivindicaciones en la Comunidad de Madrid, administración responsable de la mayoría de las competencias sobre sus peticiones.

El primer bloque de paros --desde las 8 horas de este miércoles hasta la misma hora del día 31-- arrancará con una concentración frente a la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Aduana de Madrid, muy cerca del Metro de Sevilla, a partir de las 10.00 horas, según han apuntado los convocantes.

En noviembre los paros serán desde las 8 horas del 4 de noviembre hasta la misma hora del día 7 y desde las 8 horas del día 18 hasta la misma hora del día 21. Finalmente se ha anunciado huelga desde las 8 horas del día 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12.

Con estos paros se quiere denunciar el "bloqueo" de la negociación para las mejoras laborales del colectivo por parte de la Comunidad. Así, ha denunciado "la falta de avances en la negociación de las reivindicaciones específicas de los médicos y facultativos madrileños" desde el inicio del ciclo de movilizaciones nacionales y autonómicas vinculado al conflicto del Estatuto Marco.

En este sentido, han recordado que la última reunión con la Consejería de Sanidad tuvo lugar en julio, "tras meses sin respuesta" y después de que numerosos profesionales de la sanidad madrileña decidieron dar el paso al frente dejando de realizar actividad extraordinaria voluntaria (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales.

En aquel encuentro, el departamento que dirige Fátima Matute se comprometió a fijar un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes pero, según lamentan desde el Comité de Huelga, siguen "sin noticias ni avances" y tampoco se han aprobado las medidas que reclaman los profesionales.

En este marco, ha reclamado al departamento que dirige Fátima Matute que retome "de inmediato" las reuniones, "cumpla el compromiso de establecer un calendario" de negociación y aborde "las demandas que llevan meses pendientes de respuesta".

REIVINDICACIONES

Entre sus reivindicaciones figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada; que toda la jornada laboral cuente, así como la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria.

También se reclama el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010 o la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa (se ha anunciado, pero no hay noticias de ella).

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el Summa 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios. También se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.

SERVICIOS MÍNIMOS

Con motivo de estos paros, la Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos atendiendo a la particularidad de servicio esencial, que desde el Comité de Huelga han calificado de abusivos.

Así, para el Summa 112 se fija el 100% del personal médico y titulado superior A1 que tenga obligación de prestar servicio según la planificación de cada jornada de huelga. La medida afecta a dispositivos como el centro coordinador de urgencias, las UVI móviles, los vehículos de intervención rápida y las unidades de asistencia domiciliaria, entre otros.

En los hospitales, la Administración establece como referencia los efectivos que trabajan sábados, domingos y festivos, además del personal con guardia programada. Sin embargo, añade servicios mínimos específicos para numerosas unidades, como Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos, Quirófanos, Hospital de Día, Oncología, Pediatría, Farmacia, Laboratorio y Radioterapia, entre otras.

La propuesta contempla que los servicios mínimos adicionales en los centros hospitalarios no superen el 35% del total de efectivos del personal sanitario del grupo A1 de cada gerencia. En Atención Primaria, en los centros de salud con cuatro o más médicos de Familia se establecen dos médicos de Familia y un pediatra por centro y turno, siempre que la plantilla disponga de pediatra, mientras que en los centros con menos de cuatro médicos de Familia se fija un médico de Familia y un pediatra por centro y turno, con la misma condición.

Además, se establece la presencia de un facultativo en cada Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD). En los centros de continuidad asistencial se incluye al 100% del personal facultativo que, según la planificación establecida, tenga que trabajar durante las jornadas de huelga.

También se incluye en los mínimos al personal residente en formación, los MIR. En el ámbito hospitalario, un 35% de los residentes con obligación de trabajar en jornada ordinaria durante cada jornada de huelga. El porcentaje asciende al 100% de los residentes que tengan una guardia programada, incluidos los de Medicina Familiar y Comunitaria que tengan guardia en centros hospitalarios.

En Atención Primaria se fijan también servicios mínimos para los residentes según el número de profesionales en formación que coincidan en cada centro. En el Summa 112, se establece igualmente el 100% de los residentes con jornada ordinaria o guardia programada que deban prestar servicio.

LOS MEJOR PAGADOS

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que la Comunidad de Madrid destina más de 100 millones a mejoras retributivas y profesionales de la sanidad pública y desde 2023 se han creado más de 3.600 nuevas plazas y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo en el Sermas más de 34.000 profesionales.

Igualmente, han resaltado que región es pionera en la convocatoria de concursos extraordinarios de méritos, convocado OPES bienales y destinó 70 millones de euros a aumentar las retribuciones de las guardias, noches y festivos en 2026 y 2027. Además, ha consignado 38 millones para el nuevo incremento de la retribución que cobran los médicos y las enfermeras por las guardias, noches y festivos a partir de 2028, entre otras medidas.