Médicos retoman la huelga con una llamada a negociar a un Gobierno regional "responsable del 85-90%" de sus condiciones

Archivo - Archivo.- Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos madrileños han retomado este miércoles la huelga autonómica con un nuevo llamamiento a la Consejería de Sanidad a reunirse con el Comité de Huelga y abordar las reivindicaciones del colectivo sobre mejoras laborales y retributivas, con un Gobierno regional "responsable del 85-90%" de sus condiciones laborales.

Tras haber suspendido la semana pasada dos jornadas de paro por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), los profesionales se han congregado este miércoles frente a la sede de la Consejería en la calle Aduana, cerca del Metro de Sevilla, para exigir ese diálogo con el departamento que dirige Fátima Matute.

Con sus batas blancas y una pancarta en la que se podía leer 'Por una Sanidad Digna para Médicos Facultativos y Pacientes', varias decenas de manifestantes han coreado consignas en favor de la sanidad pública y para reclamar una negociación al departamento que dirige Fátima Matute.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha criticado la falta de voluntad de diálogo de la Consejería de Sanidad, donde "sí hay un gobierno estable" y "una capacidad de interlocución y de mejoras", para reunirse con el Comité de Huelga --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional--.

"La consejera de Sanidad aún no ha tenido la decencia de reunirse con los médicos y facultativos del comité de huelga desde que se inició este conflicto; solamente ha habido tres reuniones a nivel de la Dirección General de Recursos Humanos y que no han servido para nada, cuando la Comunidad es la responsable del 85-90% de las condiciones de médicos y facultativos de la región", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que son ya 25 días de huelga a lo largo de este año, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, porque "los dos tienen sus responsabilidades". "El nivel estatal pone el marco, el convenio, mientras que el nivel autonómico lo desarrolla", ha indicado.

Tras la huelga indefinida intermitente de antes del verano y pese a la desconvocatoria a nivel nacional por falta de interlocutor tras la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Comité de Huelga madrileño ha enfocado sus reivindicaciones en la Comunidad de Madrid, administración responsable de la mayoría de las competencias sobre sus peticiones.

El Comité de Huelga denuncia que la última reunión con la Consejería de Sanidad tuvo lugar en julio, "tras meses sin respuesta" y después de que numerosos profesionales de la sanidad madrileña decidieron dar el paso al frente dejando de realizar actividad extraordinaria voluntaria (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales.

En aquel encuentro, el departamento que dirige Fátima Matute se comprometió a fijar un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes pero, según lamentan desde el Comité de Huelga, siguen "sin noticias ni avances" y tampoco se han aprobado las medidas que reclaman los profesionales.

20 PÁGINAS DE REIVINDICACIONES

Entre las "20 páginas" de reivindicaciones en la Comunidad de Madrid de peticiones de hospitalaria, de atención hospitalaria, de residentes y del Summa 112 y, ha defendido, "por todo ello es necesario un espacio de negociación propio" para médicos y facultativos.

"Tenemos 5.000 profesionales laborales en la Comunidad sin un convenio y sin un convenio porque quieren, porque les hicimos una propuesta de convenio hace años ya", ha remarcado sobre los residentes que funcionan "sin reglamento".

Entre estas peticiones ha destacado cuestiones como la vuelta a las 35 horas semanales o que Madrid no se haya establecido ningún complemento para mejorar el recorte proporcional de las pagas extras que se hizo en 2010 y que otras comunidades como Cataluña o el País Vasco sí han recuperado.

"Recordemos que se nos recortó de una forma proporcional a los médicos Es decir, más a los médicos y a facultativos que al resto de categorías Y que las recuperaciones han sido muy escasas y lineales por lo que calculamos que hemos tenido una pérdida de capacidad adquisitiva de aproximadamente un 20%. Así no se atrae y se fideliza", ha lamentado.

Respecto a las guardias obligatorias, la secretaria general de Amyts ha indicado que estarían dispuestos "a un periodo de transición". "Somos médicos y facultativos y somos muy conscientes de las necesidades del sistema y de la necesidad de cubrir la asistencia a los pacientes. Lo que no queremos es seguirlas cubriendo en condiciones de semiesclavitud", ha alegado.

En este marco, ha reclamado como "imprescindible" que se constituya una mesa de negociación propia para médicos y facultativos "a la que se presenten todos los sindicatos que quieran y que tengan representación". "Lo que no puede ser es que se siga viendo el Presupuesto de Sanidad como una tarta a repartir en lugar de como algo a implementar y a dotar correctamente", ha dicho.

HASTA EL CONGRESO

Desde la sede de la Consejería de Sanidad los manifestantes se han desplazado hasta el Congreso de los Diputados, situado a escasa distancia, porque "también hay exigencia a nivel estatal", según ha apuntado la portavoz de Amyts, aunque en este caso no hay interlocutor por la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

"Queremos llamar la atención para que dejen de utilizar la Sanidad para las dos cosas que la utilizan simplemente. Tan solo la utilizan o bien para ponerse medallas que no son suyas, de logros que se han conseguido en hospitales, de mejoras en Atención Primaria, para inaugurar centros de salud que tardan, porque al final solo los inauguran cada cuatro años, o para tirarse los trastos electoralmente unos a otros. Y, por desgracia, médicos y facultativos y pacientes somos la pelotita de la mesa de ping-pong y ya está bien", ha remarcado.

De esta forma se ha dado inicio al segundo bloque de paros de 72 horas en la huelga autonómica que se ha convocado hasta diciembre, que se prolongará hasta las 8 horas del sábado 7 de noviembre. Los siguientes bloques de paros serán desde las 8 horas del día 18 hasta la misma hora del día 21 y, finalmente, desde las 8 horas del día 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12.

A la misma están llamados todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Extrahospitalaria, médicos internos residentes (MIR), facultativos especialistas en formación (FSE), profesionales de la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas.

REIVINDICACIONES CONCRETAS

Entre sus reivindicaciones figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada; que toda la jornada laboral cuente, así como la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria.

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el Summa 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios. También se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.