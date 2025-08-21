Melendi, Siloé, Dani Fernández y Mikel Izal encabezan el festival Jardín de las Delicias, que agota entradas

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Jardín de las Delicias ha agotado los abonos y entradas para su sexta edición, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en el recinto de Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid, según ha confirmado este jueves la organización.

El evento, que se ha consolidado como una de las citas musicales más relevantes de final de verano, reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional junto a voces emergentes.

El viernes 19 de septiembre el cartel estará encabezado por Melendi, que regresa a los escenarios tras el éxito de su gira '20 Años Sin Noticias'. Junto a él actuarán Mikel Izal, que presentará su etapa en solitario, la banda de pop punk Pignoise, el proyecto musical Nena Daconte, Tu Otra Bonita, Hermanos Martínez y Depol. Todos ellos se subirán al Escenario Endesa, principal del festival.

El sábado 20 será el turno de Dani Fernández, Álvaro de Luna, Siloé, Pole, Paula Mattheus, Íñigo Quintero y Hey Kid, consolidando una jornada centrada en la nueva generación musical española que está marcando tendencia en ventas y reproducciones digitales.

ESCENARIO BOSQUE

El Escenario Bosque volverá a ser el espacio para el descubrimiento de artistas emergentes. El viernes contará con Paul Alone, Lemot, Lafama, Éxtasis, Michael Foster y Yacaré, mientras que el sábado reunirá a Bely Basarte, Meler, Candela Gómez, Daniel Sabater, Extraños Pasajeros, La Última Copa y Lola Tuduri.

El ambiente se completará con una variada programación de DJ sets, entre los que figuran Barce, Ardiya, Juan Valiente, Mickey Pavón, Los Gilca, Santi Moreno B2B Tinturé, Mike Fajardo, Julia, Centeno, Iván MG y Larkin B2B Matarranz, que mantendrán el pulso del festival hasta la madrugada.

ESPECTÁCULOS VISUALES

Más allá de la música, el Jardín de las Delicias se caracteriza por querer aportar al público una experiencia inmersiva. Cada edición, el recinto se transforma en un universo de fantasía creado por Pablo Méndez Performances, con escenografías, actores y espectáculos visuales. La propuesta se completa con una oferta gastronómica variada y actividades culturales complementarias.

El festival cuenta con el apoyo de la Universidad Complutense y con la participación de Vibra Mahou, la plataforma musical de la cervecera madrileña que impulsa encuentros en torno a la música en directo. Además, la organización ha subrayado su compromiso con la sostenibilidad, reforzando iniciativas responsables con el medio ambiente.

En apenas seis ediciones, el Jardín de las Delicias ha pasado de ser una apuesta singular a consolidarse como uno de los festivales urbanos más importantes para terminar el verano. En 2024, que contó con la participación de La Oreja de Van Gogh, Taburete o Andy y Lucas, agotó también todas sus entradas y reunió a más de 55.000 asistentes.