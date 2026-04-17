Un menor agrede con un arma blanca a otro en los campos de fútbol de Aranjuez

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de unos 15 años ha resultado herido por arma blanca en las manos después de intentar evitar que otro joven de apenas 14 años le agrediera con un cuchillo mientras entrenaba al fútbol en las instalaciones deportivas Enrique Moreno 'Lalo', ubicadas en la ciudad madrileña de Aranjuez.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche, sobre las 21 horas, en las instalaciones ubicadas en el paseo del Deleite, a las afueras de la ciudad. Hasta allí acudieron efectivos sanitarios del Summa 112 para atender al menor por heridas de carácter moderado en la mano izquierda y por las que tuvo que ser trasladado al Hospital Doce de Octubre.

Al parecer, el menor agredido se encontraba entrenando al fútbol en el equipo Real Aranjuez cuando, en una pausa, acudió a los vestuarios. Allí le esperaba el agresor, un menor ajeno a la organización deportiva que agredió con un arma blanca a la víctima, según ha adelantado el diario 'El Mundo' y relata el club en un comunicado.

Tras estos hechos se puso en marcha un dispositivo policial para dar con el presunto agresor, quien finalmente fue localizado y detenido en las inmediaciones de la estación de Renfe de la ciudad, indicaron fuentes municipales. La Policía Nacional, por su parte, ha confirmado el suceso sin dar más detalles al respecto.

Desde el club han aprovechado para condenar lo ocurrido, manifestar su apoyo a la víctima e incidir en que estos hechos "nada tienen que ver con la práctica deportiva". Además, han trasladado su agradecimiento a las fuerzas policiales por su intervención.