El Mercado Cervantino devolverá Alcalá al Siglo de Oro del 8 al 12 de octubre con cerca de 400 puestos - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Don Quijote y Sancho volverán a recorrer las calles de Alcalá de Henares desde este jueves y hasta el 12 de octubre con el Mercado Cervantino, que desplegará cerca de 400 puestos y una programación de teatro, música, pasacalles y recreaciones históricas en el centro de la ciudad, en el marco de la Semana Cervantina, recién declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La cita, iniciada en 1998 y considerada por la organización el mayor mercado de época de Europa, ambientará más de dos kilómetros del casco histórico en el Siglo de Oro español. Su recorrido comprende espacios como la calle Mayor, la calle Cardenal Cisneros, las plazas de Cervantes, San Diego y los Santos Niños y la Huerta del Obispo.

Los puestos de artesanía y gastronomía compartirán de este modo escenario con personajes cervantinos, desfiles, talleres y espectáculos para distintos públicos. El mercado constituye una de las principales propuestas de la Semana Cervantina, que reúne más de 500 actividades culturales y lúdicas en homenaje al autor de 'El Quijote'.

La programación de este jueves incluye un pasacalles de Don Quijote y Sancho con el grupo de música Turdión a las 18 horas en la plaza de Cervantes. A lo largo de las cinco jornadas se sucederán representaciones teatrales, exhibiciones de cetrería, demostraciones de esgrima y actividades infantiles.

JUSTAS Y MÚSICA CELTA EN LA HUERTA DEL OBISPO

La Huerta del Obispo concentrará parte de los espectáculos, con justas medievales todos los días del mercado y un campamento del siglo XVII. La oferta se completa con un campamento de orcos y una escuela de esgrima en el Pico del Obispo, además de atracciones, cuentacuentos y propuestas de ludoteca.

Las justas comenzarán el jueves, a las 20 horas, y tendrán varias sesiones durante el resto de las jornadas. El sábado, se han programado pases a las 12.30, 17.30 y 20 horas. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de la Huerta del Obispo y a través de la web de Musical Sport.

Este espacio acogerá también el festival de música celta, con conciertos a las 21.15 horas de Grimorium el jueves, Gwendal el viernes, Kinnia Band el sábado y Acibreira el domingo.

Por su parte, la programación teatral de la plaza de Palacio ofrecerá 'Universo Cervantino', de La Cervantina, del jueves al sábado, y 'El burlador (teatro furtivo)', de La Celestina, el domingo y el lunes.

EL 9 DE OCTUBRE, JORNADA CENTRAL

El mercado coincidirá el viernes con el día central de la Semana Cervantina, que recuerda el bautismo de Miguel de Cervantes, celebrado el 9 de octubre de 1547 en la antigua iglesia de Santa María de Alcalá de Henares.

La jornada comenzará a las 11.45 horas con la tradicional Procesión Cívica de la Partida de Bautismo, desde el Ayuntamiento hasta la Capilla del Oidor, donde se conserva la pila bautismal vinculada al escritor.

A las 12 horas tendrá lugar la lectura pública de 'El Quijote' en el Corral de Comedias, mientras que a las 17 horas el Teatro Salón Cervantes acogerá la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá, que reconocen la creación y la trayectoria en distintas disciplinas culturales.

La celebración llega este año tras la declaración de la Semana Cervantina como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que se suma a los de interés regional, obtenido en 2002, y nacional, concedido en 2018. El programa completo del Mercado Cervantino puede consultarse en www.mercadocervantino.es.