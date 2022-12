MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha reclamado este viernes una política fiscal y un sistema sanitario "adecuados" como un "deber constitucional y ético de los gobernantes".

En la celebración del Día de la Constitución, que copreside con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este mediodía en la Real Casa de Correos, González ha manifestado que para desarrollar España como Estado moderno "es necesario que haya una política fiscal que responda a sus necesidades".

"Nuestro sistema público requiere de una financiación adecuada y ésta solo es posible mediante una política fiscal que asegure la existencia de servicios públicos de calidad para evitar las desigualdades que dañan la cohesión social y territorial".

En ese sentido, González ha recordado que, entre los derechos constitucionales más importantes, se encuentra el de la salud. "Un sistema sanitario adecuado, es un deber constitucional y ético de los gobernantes.

"Una de las lecciones claras de la pandemia es que nuestro sistema necesita refuerzos, inversión, medios y atención. Por ello, a los responsables públicos les compete la obligación de dotar de medios y plena capacidad para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.

LUCHA DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD

La delegada ha tenido palabras también para el empeño de muchas mujeres que luchan por hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad.

"La Constitución ha sido garantía de nuestros avances. Antes de la democracia, las mujeres, las españolas, no solo carecíamos de libertades políticas, como el resto de nuestros conciudadanos, sino que además teníamos limitada toda nuestra capacidad jurídica y éramos dependientes de un hombre, un padre o un marido, para poder actuar", ha señalado.

La representante del Gobierno central en Madrid considera que tras 44 años de avances, se vive "un tiempo de reacción que niega evidencias terribles y trágicas como es la violencia de género y se opone a leyes que aseguran los legítimos derechos de las mujeres".

"Un tiempo que pretende devolver a las mujeres al oscurantismo y la sumisión, manteniéndolas allí, en el lugar del que Clara Campoamor quiso sacarnos cuando afirmó: 'He trabajado para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde ellos vayan a buscarlas'", ha exclamado.

Tal y como ha continuado su discurso Mercedes González, la Constitución "nació para dejarnos un importante legado: Que España avanzara por la senda de la modernidad sin perder ningún tren más de la historia; y hoy eso es una evidencia".

GUERRA EN EUROPA

La delegada del Gobierno en Madrid también se ha acordado de la invasión rusa de Ucrania. "Hace un año, en Europa no había una guerra provocada por un autócrata con el fin de destruir la independencia de un país. Hace un año, Rusia no había invadido Ucrania, provocando la mayor crisis política mundial de las últimas décadas. Por ello, me gustaría que hoy tenga palabras sean de solidaridad con el pueblo ucraniano, con los dirigentes del país y con las familias que viven en España la angustiosa espera del retorno a una Ucrania libre y en paz", ha expresado.

González ha destacado que desde el inicio de esa guerra, España se convirtió en tierra de acogida de aquellos que huían del terror, "como en su día, otras tierras, hicieron lo mismo con los exiliados españoles".

En este momento, apuntó, más de 150.000 ucranianos y ucranianas viven ya en nuestro país, lo que sitúa a España entre los países europeos con más protecciones concedidas. "Madrid ha tenido un papel clave en esta crisis. Más de 22.000 ucranianos y ucranianas residen ya en nuestra Comunidad. En Madrid se abrió el primer Centro de Atención, el que más actividad ha tenido de toda España", ha indicado.

La representante del Gobierno en Madrid también recordó que en la capital celebró el pasado mes de junio la Cumbre de la OTAN, "una reunión con un significado trascendental en el contexto de esta guerra en suelo europeo, cuya organización ha sido un éxito de país reconocido en todo el mundo".