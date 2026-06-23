Mesa del Árbol pide a Ayuntamiento no tratar árboles "como farolas o papeleras" y mantener actuales ejemplares de Azca

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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Ciudadana del Árbol y Ecologistas en Acción han pedido al Ayuntamiento de Madrid que no trate al arbolado como si fuese "farolas o papeleras" y que se preserve los actuales ejemplares de Azca de más de 40 años dentro del "gran vergel" del proyecto 'Nuevo Azca', cuyas obras arrancarán en 2027 con una inversión de 90 millones y que prevé desplegar un parque con un millar de árboles.

Para los colectivos, el proyecto supondrá la desaparición de "uno de los refugios climáticos más importantes" de una zona especialmente marcada por "el asfalto, el hormigón y el efecto isla de calor". En concreto, señalan que la actual arboleda está formada por "cerca de 400 árboles de 42 especies diferentes", a pocos metros de Nuevos Ministerios, en un espacio verde que fue diseñado en 1989 por el paisajista Leandro Silva y el arquitecto José Antonio López Candeira.

En un comunicado, la Mesa del Árbol ha tachado de "irresponsabilidad ambiental" el plan de obras previsto para 2027 y ha advertido de que sustituir árboles maduros, que ya proporcionan "sombra real y beneficios ecosistémicos", por nuevos "arbolitos" que tardarían "décadas" en ofrecer prestaciones similares "carece de sentido lógico y ambiental".

Asimismo, las entidades ven "oscurantismo" y "falta de transparencia" en torno al proyecto, por lo que reclaman la "paralización inmediata" de cualquier acción que implique la tala o desaparición de la masa arbórea actual, así como la declaración de este espacio como Jardín Singular para proteger el diseño original de Silva y López Candeira.

También piden que las reformas se limiten a actuaciones "mínimas y quirúrgicas" para mejorar pavimentos y accesibilidad sin afectar a la salud de los seres vivos que habitan el parque, además de un plan de mantenimiento "digno" que recupere de forma permanente la limpieza y la seguridad del área.

Por último, la Mesa Ciudadana del Árbol ha avanzado movilizaciones para salvar este "oasis urbano", que considera necesario "para la salud de Madrid".