La Mesa de la Asamblea acata la sentencia del TC y tramita las iniciativas que había tumbado a PSOE y Más Madrid

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y ha tramitado las iniciativas que había tumbado al PSOE y Más Madrid de forma irregular según el fallo.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que las iniciativas han sido tramitadas en la reunión del órgano rector de la Asamblea celebrado este jueves.

Concretamente, las de Más Madrid eran una comisión de investigación en la Cámara de Vallecas sobre contratación sanitaria durante la pandemia, una Proposición No de Ley (PNL) que pedía la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; siete peticiones de comparecencia de este cargo; y una PNL sobre colaboración público-privada sanitaria. En el caso del PSOE las cinco iniciativas tumbadas estaban todas relacionadas con Miguel Ángel Rodríguez.

Tras conocerse las sentencias la Mesa afirmaba que acataría la sentencia pero apuntaba a que el TC había hehco una "interpretación diferente del reglamento", ya que algunos de los criterios que no comparte ahora el Tribunal Constitucional "se han aplicado" por las sucesivas mesas de la Asamblea desde la Legislatura sexta (2003), octava (2007) y duodécima (2021).

MÁS MADRID CELEBRA EL PASO

Por Más Madrid, la diputada autonómica María Pastor ha celebrado esta tramitación en declaraciones remitidas a los medios y ha advertido de que esto no surge porque "Ayuso se haya levantado demócrata" sino por un "varapalo" del TC al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio".

"El Partido Popular ha jugado con las cartas marcadas demasiado tiempo para proteger a Ayuso y evitar que se hable de su novio, de sus negocios con Quirón y de las prácticas de su jefe de gabinete", ha recalcado.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado antes del acto homenaje a las víctimas del Holocausto, que esta tramitación es el paso lógico tras el fallo del tribunal y ha recalcado que de los "70.000 asuntos" que ha conocido la Mesa de la Asamblea el Tribunal de Garantías solo ha cambiado el criterio de 16.

Por último, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha recalcado que en la Asamblea debería haber "máxima libertad" y respeto a los grupos para registrar iniciativas y comparecencias que consideren. Ha recordado, además, que su formación también ha registrado ante el TC un recurso de amparo ante el rechazo del órgano rector de la Cámara de algunas iniciativas.