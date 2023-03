La Mesa, con mayoría del PP, rechaza acortar los plazos para la tramitación de la Ley Trans de Vox

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea rechazó ayer acortar los plazos para la tramitación de la Ley Trans, propuesta por Vox, porque el PP considera que ha llegado "tarde".

Después de la toma en consideración aprobada en Pleno el pasado jueves, la Mesa establece plazos de enmiendas y luego se vota en comisión y, si se aprueba, vuelve al Pleno para su aprobación definitiva, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El reglamento permite acortar esos plazos, pero en la Mesa de la Asamblea el PP tiene mayoría absoluta y no lo ha permitido. Según ha explicado el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, Vox registró ayer dos escritos en los que pedía que, además de reducir a la mitad los plazos, hubiera un pleno ordinario para tramitar esta iniciativa en mayo, para lo que "vuelve a llegar tarde".

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha lamentado que la Mesa "trabaje para el Gobierno", algo que ha tildado de "escándalo". "En 2021 no la quisieron derogar y ahora vienen con chascarrillos. No nos han dado ninguna razón porque la Mesa trabaja para el Gobierno (...) No tienen ninguna prisa para derogar esta ley y me parece brutal, también desde el punto de vista de la salud pública", ha lanzado.