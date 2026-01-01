Metro afronta 2026 con planes de nuevas estaciones en los Ahijones (L9) y Campamento (L10) e impulsar Madrid Nuevo Norte

Archivo - Np Metro De Madrid Optimiza Su Cadena De Suministro Con Slimstock - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid afronta 2026 con planes para crear nuevas estaciones que den servicio a los desarrollos de los Ahijones, en Línea 9, y Campamento, en Línea 10, así como dar un espaldarazo final para que pueda arrancar la nueva línea que vertebrará el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

Junto a ello, la compañía del suburbano proseguirá impulsando la ampliación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, así como dar los primeros pasos del tramo sur de la misma, entre La Fortuna y Cuatro Vientos, y en la parte norte, hasta Valdebebas.

En detalle, la compañía tiene previsto comenzar la redacción de tres proyectos constructivos para crear una nueva estación de la Línea 9 en el ámbito de los desarrollos de Ahijones y Berrocales, tras haber quedado desierto el contrato en dos ocasiones. La previsión de la Comunidad es licitar en una tercera ocasión e incrementar la oferta.

Con esta nueva estación se busca resolver las nuevas demandas de movilidad de los desarrollos de Ahijones, donde se contempla la edificación de alrededor de 19.000 viviendas, y Los Berrocales, que podría superar las 22.000, así como de todos los desarrollos del Sureste en general.

La intención es que se convierta en un intercambiador de transporte colectivo tanto para las áreas residenciales como para las terciarias de los futuros desarrollos, de modo que deberá proyectarse con el objetivo prioritario de conectar con otros modos de transporte (ciclista, bus, vehículo privado, etc.).

También se prevé la redacción del Plan Especial y del Proyecto de Construcción de una nueva estación en la Línea 10 (Puerta del Sur-Hospital Infanta Sofía), para dar servicio al desarrollo urbanístico de la Operación Campamento, que incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas.

De este modo, la Línea 10 incorporará una nueva parada en superficie, situada entre las de Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el número total de estaciones de la línea. En la actualidad, cerca de 340.000 usuarios la utilizan diariamente, una cifra que crecerá de forma significativa cuando concluyan las actuaciones planteadas.

Asimismo, el Ejecutivo regional tiene previsto finalizar la redacción del proyecto constructivo de la nueva línea de Madrid Nuevo Norte para dar servicio al desarrollo urbanístico en el que está previsto construir 10.500 viviendas --el 38% gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid-- y que dotará a la capital de un centro de negocios de proyección internacional.

Serán tres kilómetros más para ampliar la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y tres nuevas estaciones --Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte) que, según las estimaciones, se sumarán a la red en 2030.

Los estudios preliminares prevén una demanda de transporte público en esta zona de 145.000 viajes diarios y de estos desplazamientos una tercera parte, alrededor de 50.000, se realizarán a bordo de esta extensión proyectada del suburbano.

AMPLIACIONES DE LÍNEA 5 Y 11

Igualmente, continuará con las obras de construcción de la ampliación de la Línea 11 en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal y en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) hasta el aeropuerto.

En mayo arrancaron las obras para llevar la línea verde desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto madrileño a lo largo de 2027. La cuarta más utilizada de la red del suburbano, con 77.282.116 viajeros en 2024, cruza la ciudad de Madrid en el eje nordeste-suroeste a lo largo de 25 kilómetros en los que atraviesa 32 estaciones, con paradas en pleno centro como Gran Vía o Callao.

De esta forma, su ampliación podrá beneficiar a los millones de personas que utilizan el aeródromo madrileño cada año --66,2 millones de viajeros en 2024-- y, especialmente, a los más de sus 40.000 trabajadores.

La ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal supondrá un trazado de 6,6 kilómetros que mejorará la conectividad y distribuirá de manera más equilibrada la afluencia de viajeros de la Línea 6, la más utilizada de la red.

Con un plazo estimado de finalización para 2027, incluye la construcción de dos estaciones, en Comillas y Madrid Río y tres nuevas conexiones, la Palos de la Frontera y otras dos con Atocha y Conde de Casal.

Igualmente, tiene previsto finalizar la redacción de los proyectos constructivos de la ampliación de la Línea 11 en su tramo sur, entre La Fortuna y Cuatro Vientos, y en la parte norte, desde Mar de Cristal hasta Valdebebas.

Con previsión de arrancar las obras en 2027, el proyecto que maneja la Consejería de Transportes plantea seis nuevas estaciones en el tramo norte (Mar de Cristal, Cárcavas/Ifema, Intercambiador, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Terminal 4 del aeropuerto y Valdebebas Norte).

En cuanto al tramo sur, el proyecto contempla un trazado de unos 4 kilómetros de longitud y la construcción de un máximo de dos estaciones, nuevas o de intercambio, para conectar La Fortuna con L-10 y Metrosur (Línea 12). Además, recoge el estudio de las conexiones con la red de Metro existente, Cercanías --en la zona se encuentra la C-5-- y otros medios de transporte.

De este modo, la prolongación de la Línea 11 de Metro conectará el suroeste y el nordeste de la capital, de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas en puntos clave como la Estación de Atocha y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y descargará el volumen de viajeros que soporta la L6, la de mayor tránsito de toda la red.