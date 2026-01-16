Metro alcanza en 2025 nuevo récord histórico de usuarios con más de 736,8 millones y pese al cierre temporal en L6

Archivo - Metro de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha cerrado el año 2025 con un nuevo récord histórico de usuarios, un total de 736.874.012, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, y pese a un año marcado por los cierres parciales por obras en la Línea 6, la más utilizada del suburbano.

Más de 200 días de servicio interrumpido en la 'Circular' que han destronado a esta línea como la más utilizada y que ahora pasa del primer al quinto puesto.

En esta ocasión, la Línea 1 se ha situado como la más usada en 2025, con 112.655.133 entradas, por delante de la línea 10, con más de 91,6 millones de pasajeros y un incremento del 9,27% interanual, y de la Línea 3, que completa el podio con cerca de 83 millones de usuarios y un crecimiento del 10,3%. En cuarta posición se sitúa la L5, con 82,5 millones y un aumento del 6,7%.

De esta forma, la Línea 6, que el pasado año lideró el ranking con 116.054.842 tránsitos, ocupa en 2025 la quinta posición, con algo más de 76 millones de viajeros.

Un cierre temporal de la 'Circular' que también ha tenido un impacto en la subida en el número de viajeros de los servicios especiales de autobuses que pone en marcha Metro de Madrid cuando lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red. En este sentido, con los cierres parciales, la L6 ha registrado más de 27,5 millones de usuarios.

Como es habitual, la estación de Sol es la que ha recibido más afluencia con 21.958.808, lo que supone un récord anual para este espacio. A continuación, se sitúan Moncloa, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Avenida de América, Plaza de España, Atocha, Legazpi y Argüelles.

Octubre ha sido el mes con mayor demanda en los 106 años de historia del suburbano, al contabilizar 71.533.790 traslados. Esta cifra bate, además, la marca mensual de la compañía al sobrepasar en un 2,96% a la de 2024 y en un 8,14% a la alcanzada en 2019.

También como viene siendo habitual, el día con mayor número de usuarios de toda la historia de la compañía (excluyendo el 12 de marzo de 2004, día de la manifestación por los atentados del 11M), fue el pasado 28 de noviembre, coincidiendo con el 'Black Friday', cuando se contabilizaron 2.819.020 viajes.

Por su parte, los fines de semana han registrado también máximos históricos siendo el sábado 29 de noviembre (2.064.116 desplazamientos) y el domingo 7 de diciembre (1.620.360), las cifras más altas registradas hasta la fecha en ambos casos.

Unos datos que, según el Gobierno regional, "ponen de manifiesto el compromiso de Metro de Madrid con la prestación de un servicio público de calidad, sustentado en la importante inversión que el Gobierno regional está realizando tanto en la renovación de la flota de trenes como en la modernización y mejora de la accesibilidad de las estaciones de la red".

A ello se suman proyectos innovadores como la futura implantación de la conducción automática en la línea 6 o la iniciativa Estación 4.0, que incluye la reposición y renovación de tornos y máquinas billeteras, según ha destacado el Ejecutivo autonómico.