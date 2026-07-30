Metro cerrará Moncloa en la L6 y cortará la L7 entre Gregorio Marañón y Pitis desde este fin de semana

Se suspende el servicio de Metro entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid - METRO DE MADRID

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ampliará este fin de semana las alteraciones de servicio por las obras previstas durante el verano, con el cierre desde este sábado de la estación de Moncloa de la Línea 6, que obligará a suspender el servicio entre Argüelles y Ciudad Universitaria, y la interrupción a partir del domingo de la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis.

Estos nuevos cortes se suman a los cortes en la L9B (TFM), entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, y en la L10, entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios.

En concreto, desde este sábado y hasta el 2 de septiembre, permanecerá cerrada la estación de Moncloa de la Línea 6, lo que obligará a suspender el servicio de la línea Circular entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

Durante este periodo se acometerán trabajos de renovación de la vía y refuerzo de los andenes para instalar las puertas necesarias para la futura automatización de la línea.

La actuación en Moncloa no pudo realizarse durante los cierres desarrollados en 2025, ya que la estación funcionó entonces como cabecera del servicio.

CORTE EN LA LÍNEA 7 DESDE EL DOMINGO

Un día después, el domingo, quedará interrumpido el servicio de la Línea 7 entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis. El corte se mantendrá hasta el 28 de agosto, ambos días incluidos, y permitirá avanzar en la renovación del sistema de señalización y del carril.

La actuación forma parte de un proyecto más amplio para renovar por completo la señalización de la Línea 7 entre Estadio Metropolitano y Pitis, con una inversión superior a los 33 millones de euros.

En total, los trabajos abarcarán 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones. El proyecto está cofinanciado en un 40% por el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid para fomentar una movilidad urbana multimodal sostenible.

CONTINÚA EL CORTE DE LA LÍNEA 9B

A estas restricciones se suma el corte de la Línea 9B (TFM) entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, que permanecerá vigente hasta el 13 de agosto.

Para garantizar la movilidad de los viajeros durante la interrupción del servicio ferroviario, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio especial y gratuito de autobuses, denominado SE9.

Las obras consisten en la mejora de la superestructura de la vía, con la renovación de aparatos de dilatación y la colocación de contracarril, con el objetivo de incrementar la fiabilidad y la seguridad del servicio.

Metro recomienda a los usuarios consultar antes de iniciar su viaje el recorrido, las paradas y los horarios del servicio especial de autobuses.

LA LÍNEA 10, CORTADA HASTA EL 21 DE AGOSTO

También continúa interrumpida la circulación de la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios por las obras que se desarrollan en las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu.

El corte se prolongará hasta el 21 de agosto y cuenta con un servicio alternativo gratuito de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), la línea especial S10, que cubre en superficie el tramo afectado.

La interrupción comenzó el pasado 28 de marzo entre Nuevos Ministerios y Cuzco por las obras de la estación de Santiago Bernabéu y se amplió el 4 de julio hasta Plaza de Castilla por los trabajos en Cuzco.

Además del servicio especial de la EMT, se ha reforzado la oferta en las líneas 1 y 9 de Metro y en las líneas de autobús 27 y 147, que recorren el entorno del paseo de la Castellana.

Metro de Madrid ha concentrado estas actuaciones durante el periodo estival, cuando se registra una menor demanda de viajeros, con el objetivo de reducir las molestias derivadas de los trabajos.