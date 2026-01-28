Metro comenzará en febrero las obras de accesibilidad en la estación de Ventilla (L9) para instalar cuatro ascensores

Archivo - Estación de Metro de Ventilla (Línea 9) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid comenzará en febrero las obras para mejorar la accesibilidad de la estación de Metro de Ventilla, en la Línea 9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey), con la instalación de cuatro nuevos ascensores que conectarán directamente la calle con los andenes, una reivindicación vecinal que beneficiará a más de 10.000 usuarios diarios y atiende a la petición de los vecinos y asociaciones de la zona.

El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de este miércoles la propuesta de adjudicación de estos trabajos, con un plazo de ejecución de 12 meses, y una inversión que supera los 6,4 millones de euros.

El contrato contempla la ejecución de dos pozos donde se ubicarán dos ascensores en cada uno y que comunicarán el nivel de superficie con el andén 1 y con el andén 2, además de la correspondiente salida de emergencia.

También la ejecución de nuevos vestíbulos a nivel de andenes en zonas de desembarco de los nuevos ascensores a implantar. La conexión entre estos pozos y los andenes se realiza mediante entronques en la caverna de la estación y la ejecución de las galerías correspondientes, según la documentación consultada por Europa Press.

Los elevadores que conectan calle y andén facilitan el tránsito de viajeros por la red de Metro, acortando el tiempo de desplazamiento al evitar su paso por los vestíbulos y otras zonas de acceso a la vía, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado. Este sistema, ya presente en algunas estaciones, se está instalando en Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Canillejas y Campamento.

UN 70% DE ESTACIONES ACCESIBLES

Esta medida está contemplada en el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028 de Metro, que tiene como objetivo ampliar las estaciones accesibles de su red del 70% actual a un 84%.

En total, el Ejecutivo autonómico destinará más de 25,6 millones para sumar 19 nuevos ascensores. Además, también están en marcha los trabajos para dotar de escaleras mecánicas a Prosperidad, Estrella y San Blas, con una inversión de más de 3,5 millones, y las obras de modernización y accesibilidad de Ventas, Avenida de América, Santiago Bernabéu y Duque de Pastrana.

Actualmente la red de Metro cuenta con 571 elevadores y 1.709 escaleras mecánicas.