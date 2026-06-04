Metro incorpora 40 equipos de refrigeración en 20 estaciones de líneas 1 y 5 para mejorar la climatización

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid incorpora desde este jueves con 40 nuevos equipos de refrigeración en 20 estaciones de las de las líneas 1 y 5, con el objetivo de climatizar los andenes y contribuir a paliar los efectos de las altas temperaturas propias de esta época estival.

Este es el tercer año consecutivo que el suburbano pone en marcha la iniciativa para mejorar el confort de los viajeros y empleados del suburbano, aunque en esta ocasión lo hace con antelación por el aviso anticipado de la subida de las temperaturas.

Los equipos de refrigeración funcionan con agua y se activarán de 11.30 a 21.30 horas cuando las temperaturas en el exterior superen los 30 grados o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informe de la llegada de olas de calor.

Estarán ubicados en las estaciones de Sol, Chamartín, Alvarado, Iglesia, Antón Martín, Estación del Arte, Atocha, Puente de Vallecas, Buenos Aires y Alto del Arenal, todas en la línea 1; y en las estaciones de Callao, Alonso Martínez, Gran Vía, Chueca, Ópera, Diego de León, Núñez de Balboa, La Latina, Puerta de Toledo y Acacias de la línea 5.

Durante los meses de verano, además, Metro aumenta las revisiones periódicas del aire acondicionado de todos los trenes que circulan por la red y, en el caso de producirse una avería puntual, el convoy se envía inmediatamente a reparación y se arregla en un plazo máximo de un día.

Además, como medida complementaria para conservar la temperatura fría del interior de los coches, durante estos meses se desactivará la apertura automática de las puertas de los trenes.