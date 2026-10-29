Metro incrementa la demanda un 5% por la huelga de maquinistas en Cercanías

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red de Metro de Madrid ha incrementado la demanda de viajeros un 5% la mañana de este jueves coincidiendo con la huelga de maquinistas de Renfe que afecta a la red de Cercanías de Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana.

Con datos de las 9 horas, en la red del suburbano se observa un incremento de la demanda de un 5%, con una afluencia destacable en estaciones con conexión con Cercanías, principalmente.

En detalle, la mayor afluencia de viajeros se ha detectado en las estaciones de Puerta de Arganda, Puerta del Sur, El Casar y Móstoles Central, así como en Atocha, Méndez Álvaro y Plaza Elíptica.

Metro ha puesto en circulación durante la hora punta de este jueves toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda por la huelga, además de incrementar el personal en las estaciones de correspondencia con Cercanías, así como en intercambiadores.