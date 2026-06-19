Metro reforzará el servicio en las líneas 2 y 4 por el segundo partido de la selección española de fútbol en el Mundial

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará el próximo domingo hasta un 18% el servicio de trenes en las líneas 2 y 4 con motivo del segundo partido de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026 para facilitar la movilidad de quienes acudan a verlo en las pantallas instaladas en la Fan Zone 'Plaza Selección' de la Plaza de Colón.

El encuentro, que tendrá lugar a las 18.00 horas, será el segundo de la fase de grupos y enfrentará al equipo español con la selección de Arabia Saudita.

El aumento de trenes en ambas líneas se iniciará a las 17.00 horas para facilitar la llegada escalonada de los asistentes y se mantendrá hasta las 21.30 horas, con el fin de garantizar la movilidad a la salida del evento, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

El refuerzo irá acompañado de un aumento de personal del suburbano madrileño para velar por el correcto funcionamiento del servicio y asegurar una adecuada movilidad en la zona. Además, se contará con una señalización específica en la estación de Colón para indicar el acceso a la Fan Zone.

Algunos de los aficionados que acudan al evento en la línea 4 tendrán además la oportunidad de viajar en el tren especial dedicado a la Selección, vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

Este tren, que recorrerá la línea 4 durante toda la competición, está diseñado por la Real Federación Española de Fútbol y busca acercar el ambiente mundialista a millones de viajeros.