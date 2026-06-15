Metro refuerza este lunes hasta un 15% el servicio en líneas 2 y 4 por el estreno de España en el Mundial de fútbol

Archivo - El consejero de consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, inaugura un tren de Metro vinilado en celebración de la Selección de Fútbol junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán y Aitor - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará este lunes hasta un 15% el servicio en las líneas 2 y 4 del suburbano con motivo de la emisión del primer partido de fútbol que supondrá el debut de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, que enfrentará al equipo español contra el de la selección de Cabo Verde a partir de las 18 horas, se va a retransmitir a través de las pantallas instaladas en la Fan Zone 'Plaza Selección' de la Plaza de Colón.

El incremento de trenes, que el suburbano madrileño llevará a cabo de forma progresiva. Así, se iniciará a las 17 horas para facilitar la llegada escalonada de los asistentes, aunque está previsto un especial aumento a la finalización del partido (desde las 20 horas aproximadamente y hasta las 21.30 horas) con hasta un 15% más de convoyes de los habituales, con el fin de garantizar la movilidad a la salida del evento.

Desde el Gobierno regional han apuntado que estos refuerzos de trenes irán acompañados también de un aumento de personal del suburbano madrileño para velar por el correcto funcionamiento del servicio y asegurar una adecuada movilidad en la zona. Además, habrá una señalización específica en la estación de Colón para indicar el acceso a la Fan Zone.

Metro de Madrid también ha puesto en circulación un tren especial, vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional. Este tren, que estará recorriendo la línea 4 durante toda la competición, está diseñado por la Real Federación Española de Fútbol y busca acercar el ambiente mundialista a millones de viajeros.