Metro sustituye ocho trenes de la línea 5 tras detectar amianto en la pintura de algunos elementos en cabina y bajos

Publicado 25/09/2018 11:59:15 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro ha sustituido ocho trenes que circulaban por la línea 5 tras haber detectado amianto en la pintura que recubre algunos elementos situados en los bajos de los coches y en la cabina, donde se encuentran tapados.

Así se lo ha trasladado a Europa Press un portavoz de Metro, que ha subrayado que el hecho de que en esa pintura hubiera un "pequeño porcentaje" de amianto no ha supuesto ningún riesgo para trabajadores ni viajeros, ya que además de no tener acceso a los elementos que recubría dicha pintura, el estado de la misma era no friable, es decir, que no emitía fibras.

El portavoz de Metro ha señalado que los trenes afectados son del modelo 2000, un modelo antiguo, mientras que los nuevos trenes son modelo 3000.

Por otro lado, hay otro vehículo afectado que es un vehículo auscultador. Tanto en este caso como en los trenes del modelo 2000 retirados de la circulación, Metro va a proceder a su desamiantado.

La identificación del material con amianto en la "pintura bitumisona" aplicada como recubrimiento superficial y aislante de los paneles de chapa de interior de caja y planchas metálicas bajo bastidor en los modelos 2000 y en el vehículo auscultador se ha realizado dentro del proceso de desamiantado iniciado por Metro hace unos meses.