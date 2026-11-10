Metro tendrá unos servicios mínimos ante la huelga general de hasta el 80% y la EMT, de hasta el 50%

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 80% en la red de Metro de Madrid y que llegarán hasta el 50% para la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), dependiente de la línea, durante la huelga general de 24 horas convocada por varios sindicatos, entre ellos CCOO y UGT, para este 11 de noviembre.

La convocatoria de huelga, en términos generales, abarca desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del 11 de noviembre y afecta a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español.

En detalle, en la red de Metro de Madrid deberán circular el 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).

En el caso de los autobuses urbanos de la capital (EMT), circularán el 50% en la red específica y del 40% en la red concurrente, es decir, aquellas líneas que concurren con otros modos de transporte, en particular con la red de Metro.

Para los autobuses interurbanos, circularán el 50% de los servicios en las horas punta (desde el inicio del servicio hasta las 09.30 horas) y el 45% de los servicios durante el resto del tiempo.

Para Metros Ligeros y Tranvía de Parla, los mínimos serán del 50% en hora punta (entre las 07.30 y las 09.30, entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y del 45%, el resto del tiempo.

En el caso de los intercambiadores de transporte, los servicios mínimos por turno contemplan un vigilante por isla, un vigilante en el puesto de control, una persona de mantenimiento y una persona de limpieza.

Las oficinas de gestión de Tarjeta de Transporte Público fijados serán del 50% de la dotación ordinaria de personal de cada oficina y turno (cuando dicha dotación sea de una sola persona, se mantendrá una persona como servicio mínimo).

En el transporte regular de uso especial, se considerará que los porcentajes de prestación del servicio que se establecen son los mínimos indispensables para que el servicio se pueda prestar materialmente. Así, llegará al 60% en transporte escolar y el 90% en el transporte de Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida.

Finalmente, en la Estación Sur de Autobuses los servicios mínimos llegarán al 30%.

MÍNIMOS EN SERVICIOS FERROVIARIOS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos obligatorios para el grupo Renfe de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional, que establece servicios mínimos de hasta el 75% en Cercanías y del 73% en alta velocidad.

La máxima protección en Cercanías, del 75%, se aplicará en hora punta, que abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

En los trenes de Media Distancia se han establecido unos servicios mínimos del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretado son del 73% de los habituales.

En los trenes de Mercancías, el Ministerio ha decretado un servicio mínimo del 26% respecto a los servicios programados.

Por su parte, Iryo tiene garantizados 32 de los 44 trenes programados para la jornada de huelga, mientras que los otros 12 figuran como no garantizados en el listado publicado por la compañía.

Ouigo ha comunicado que circularán 18 de los 26 trenes programados para el 11 de noviembre, mientras que los ocho restantes no prestarán servicio. Los viajeros afectados podrán cambiar sus billetes sin coste o solicitar el reembolso íntegro, y en ambos casos recibirán una compensación adicional no reembolsable del 50% del precio del billete.

AEROPUERTOS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga general del próximo 11 de noviembre que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La resolución establece tres categorías de protección para los vuelos comerciales en función de las alternativas de transporte disponibles para los viajeros.

Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha fijado una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En concreto, los servicios mínimos para las rutas con Canarias oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto; en Baleares, entre el 68% y el 75%; mientras que se sitúan en el 80% para las conexiones con Ceuta y en el 59% para las de Melilla

Por su parte, para los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%.

En cuanto a los vuelos entre ciudades españolas peninsulares que cuenten con una alternativa de transporte público cuyo tiempo de desplazamiento sea inferior a cinco horas, se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros. Los servicios mínimos se situarán entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.

EL 100% PARA EMERGENCIAS Y VUELOS DE ESTADO

Al margen de los porcentajes establecidos para las rutas comerciales, el Ministerio garantiza el 100% de los vuelos dedicados a labores de emergencia, como ambulancias, extinción de incendios, transporte de órganos para trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate, así como los vuelos de Estado.

También quedan protegidos todos los sobrevuelos cuyo origen y destino no sea territorio español y los vuelos específicos del Ministerio del Interior para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los agentes policiales encargados de su custodia.

La resolución incluye además los vuelos de posicionamiento necesarios para realizar servicios esenciales o garantizar operaciones posteriores a la huelga, así como aquellos cuya salida estuviera prevista antes del inicio del paro y su llegada se produzca durante la jornada de huelga.

SERVICIOS MÍNIMOS EN LOS AEROPUERTOS

En cuanto al resto de actividades aeroportuarias, Transportes establece una plantilla mínima del 75% para la asistencia a personas con movilidad reducida y del 75% para el servicio médico aeroportuario.

La limpieza deberá contar con el 50% de la plantilla habitual para los aseos de las terminales, las dependencias técnicas y operativas y las zonas exteriores del lado aire, mientras que para el resto de las zonas públicas interiores y los accesos se fija un mínimo del 25%.

Asimismo, se establece una plantilla del 50% para el mantenimiento de instalaciones electromecánicas y eléctricas, redes y aplicaciones informáticas, control de fauna y gestión de residuos, con al menos una persona por turno en cada servicio.

Los servicios de control de pasaportes deberán disponer de la plantilla necesaria para que el tiempo medio de paso por pasajero no supere los 30 minutos. Por su parte, los servicios de extinción de incendios deberán mantener la dotación mínima necesaria para conservar la categoría de cada aeropuerto.

La resolución también establece servicios mínimos para la restauración en las zonas restringidas de seguridad, con una plantilla de al menos el 30% de la programada habitualmente, y para los servicios de seguridad aeroportuaria en las mismas condiciones que las fijadas para la seguridad privada.