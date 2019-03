Metro va a juicio este lunes por la petición de indemnización de la familia de un trabajador fallecido por amianto

Publicado 31/03/2019 11:14:55 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 10 de Madrid celebrará este lunes un juicio para abordar la solicitud de indemnización de casi 400.000 euros cursada contra Metro por parte de los familiares del primer trabajador con enfermedad profesional reconocida por exposición al amianto, ya fallecido.

Se trata de Julián M., empleado de mantenimiento del suburbano que murió por asbestosis en octubre del año pasado y cuyo caso derivó en una propuesta de sanción por parte de Inspección de Trabajo de 191.000 euros contra Metro por entender que la compañía no había tomado suficientes medidas contra el amianto. Otro compañero suyo con enfermedad profesional reconocida también murió el año pasado.

La vista oral será en sesión única. El trabajador, tras conocer que desarrolló cáncer por exposición al amianto, registró una denuncia contra la compañía que han continuado su viuda y su hija.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) y del despacho Bercovitz-Carvajal, Ferando Morillo, manifestó a Europa Press que en este caso hay "muchas posibilidades" de ganar la demanda ante Metro, pues la presencia del amianto es algo "demostrado".

"La exposición al amianto no tiene ninguna duda", detalló para explicar que su demanda se basa el baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico y que, en este caso, aprecian "negligencia muy grave" por parte del suburbano madrileño, dado que este material potencialmente cancerígeno estaba prohibido desde el año 2001 y que no se retiró de las unidades de la L6, con el consiguiente riesgo para la salud. Aparte, Morillo ha asegurado que Metro no se ha puesto en contacto con ellos ni ha planteado ninguna oferta de acuerdo.

SU VIUDA PIDE LA "JUSTICIA QUE METRO NO HA SIDO CAPAZ DE HACER"

La viuda del trabajador, Maria Eugenia Martín, espera que con la celebración de este juicio se "haga justicia" con su marido y su familia mediante la condena a la compañía para que les indemnice.

Tras asistir a una de las sesiones de la comisión de investigación sobre la presencia del amianto en Metro, relató a los medios que su marido había sufrido un "infierno" por su enfermedad.

Confía en que los tribunales hagan la "justicia que no ha hecho Metro" dado que no se ha producido ninguna dimisión ni cese en la compañía tras la muerte de su esposo y de otro compañero suyo. En total, se han confirmado cuatro casos de empleados con enfermedad profesional reconocida por exposición a asbesto.

También cargó contra la Comunidad de Madrid, en concreto contra la Dirección Provincial de Trabajo, al entender que mantiene "paralizada" la ejecución de las cuatro actas de infracción abiertas por Inspección amparándose en que hay un proceso judicial en curso, cuando en realidad hay unas diligencias de investigación de la Fiscalía.

Por otro lado, la Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid prepara una concentración de apoyo a la familia del trabajador fallecido durante el desarrollo de la vista.

Los sindicatos en Metro convocan también un paro parcial de cuatro horas por turno en apoyo a los allegados del trabajador de mantenimiento. Además, se realizará una concentración desde las 11 a las 15 horas en los juzgados de lo Social de la Plaza de los Cubos, ubicados en la calle Princesa.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, defendió el pasado viernes que el Gobierno regional ha hecho "los deberes" con el amianto en Metro de Madrid, trabajando con los sindicatos así como con las personas que trabajan en el suburbano.

Ese mismo día la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, dijo que espera que se pueda crear un fondo de indemnización para las familias afectadas y está convencida de que ese ofrecimiento "sincero y claro" va a dar vía libre a que se puede cerrar un "acuerdo que sea histórico" para Metro.