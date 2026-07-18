'Michael', 'Toy Story 5' y cine mudo con música en directo: Fescinal celebra 42 ediciones en el Parque de la Bombilla

Cine de verano en el Parque de la Bombilla en ediciones anteriores - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fescinal celebra este verano su 42º aniversario en el Parque de la Bombilla, donde mantiene hasta agosto una programación que combina estrenos, cine familiar, títulos independientes, clásicos de los 80, cine español con coloquio, sesiones de 'Cine Caliente' y películas mudas con música en directo.

Este festival de cine de verano, ubicado en la avenida de Valladolid, s/n, organiza su cartelera por días de la semana. Así, los lunes y martes están dedicados al cine independiente y de autor en versión original, con las sesiones de 'Cine Caliente' también los martes; los miércoles se reservan al cine español con coloquio posterior; los jueves acogen clásicos de los 80 y cine mudo con música en directo; y los fines de semana se centran en estrenos recientes y propuestas familiares.

La programación de este sábado incluye en la Sala 1 la proyección de 'Michael' a las 22.15 horas y, en sesión de madrugada, 'Tal vez' a las 00.20 horas. En la Sala 2 podrá verse 'Haciendo amigos', también a las 22.15 horas.

El domingo llegará una de las citas familiares destacadas, 'Toy Story 5', que se proyectará en la Sala 1 a las 22.15 horas, mientras que la Sala 2 acogerá 'El beso de la mujer araña' en versión original subtitulada. El lunes 20 repetirán 'Michael' en la Sala 1 y 'Haciendo amigos' en la Sala 2.

El martes 21 será el turno de 'A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar', dentro de las sesiones de 'Cine Caliente'. El miércoles 22, la Sala 1 proyectará 'La bala' con coloquio, mientras que la Sala 2 ofrecerá 'Cumbres borrascosas'.

La programación continuará el jueves 23 con 'Ay, mi madre', una sesión de cine mudo con música en directo. El viernes 24 se proyectarán 'Vaiana' y, en sesión de madrugada, 'El beso de la mujer araña' en la Sala 1, mientras que la Sala 2 volverá a acoger 'Cumbres borrascosas'.

El sábado, 25 de julio, Fescinal ofrecerá 'Supergirl' a las 22.15 horas y 'La bala' a las 00.10 horas en la Sala 1, además de 'Amarga Navidad' en la Sala 2. El domingo 26 volverá 'Vaiana' a la Sala 1.

La recta final de julio incluirá 'Misery', el martes 28 dentro de 'Cine Caliente', y 'La ahorcada', el miércoles 29, con coloquio tras la proyección.

EL CINE CONTINÚA EN AGOSTO

En agosto, el ciclo mantendrá algunas de sus líneas temáticas con nuevas sesiones de 'Cine Caliente' y cine mudo con música en directo. Entre los títulos previstos figuran 'A por todas', el martes 4 de agosto; 'Pretty Woman', el martes 11; 'El gabinete del Dr. Caligari', el jueves 13 con música en directo; 'Lazos ardientes', el martes 18; y 'Las aventuras del príncipe Achmed', el jueves 20, también con acompañamiento musical en directo.

Las proyecciones principales comienzan aproximadamente a las 22.15 horas en julio y a las 22 horas en agosto, con dobles sesiones de madrugada algunos días. Los precios varían según la jornada: 6 euros los viernes y sábados, 4 euros los miércoles, 5,50 euros los lunes, martes, jueves y domingos, y 8 euros para las proyecciones con música en directo.