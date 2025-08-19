Miembros de PETA protestarán este jueves ante la sede de la Comunidad para decirle a Ayuso que "bomberos sí, toreros no"

Archivo - Humo del incendio en Navalcarnero - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la organización ecologista y animalista PETA protestarán este jueves ante la sede de la Comunidad de Madrid para decirle a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "bomberos sí, toreros no", tras los incendios declarados en Tres Cantos y Colmenar Viejo.

La acción se desarrollará tras las recientes huelgas de bomberos, suspendidas temporalmente ante la ola de incendios que arrasa el país, unas protestas con las que exigen más financiación para cubrir sus servicios.

"Es vergonzoso que se destinen fondos para apoyar el maltrato animal mientras servicios vitales como los bomberos están sin recursos y pidiendo ayuda", ha expuesto en un comunicado la vicepresidenta de PETA para Europa, Mimi Bekhechi.

La organización le pide a Ayuso y a los responsables políticos de toda España "que dejen de financiar a la agónica industria taurina y que financien los servicios esenciales que salvan vidas, en lugar de extinguirlas".