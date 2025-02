Miguel Lago debuta el viernes en Telemadrid con ganas de "hacer ruido y pisar callos" y con Bustamante de invitado

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El humorista Miguel Lago debutará este viernes a las 21.30 horas en Telemadrid con la dirección y presentación de 'La noche golfa', un programa de comedia sin censura que promete sorprender a la audiencia con un enfoque fresco, improvisado y repleto de talento cómico.

En un encuentro este lunes con periodistas, Lago ha explicado que ha concebido 'La noche golfa' como una extensión de sus espectáculos, "avalado por 25 años de trayectorias y los teatros llenos" y asegurando que el público se encontrará con la misma esencia irreverente y crítica que caracteriza su humor.

"Este programa es 100% yo. Aquí no hay filtros y la comedia pisa callos, porque si no, no tiene sentido. Creo además que vamos a una guerra, entre comillas, con peores armas, en el sentido de que somos mucho más pequeños y aún así tenemos que competir en franja con la televisión nacional. Pero creo que los madrileños son afortunados porque van a ser la primera ventana de consumo", ha asegurado.

El formato combina entrevistas con personajes destacados del panorama nacional, actuaciones de comedia en vivo e interacciones con el público. Acompañado por un equipo de cómicos de primer nivel como Fer Bleda, Raúl Massana, Valeria Vegas, Patricia Galván y David Cepo --que se encargará de interactuar con el público, como hace en su show de teatro--, Lago busca generar un flujo constante de chistes y dinamismo.

"Yo quiero que toda la experiencia que tiene el espectador cuando viene a verme al teatro, se la encuentre en este programa. Entonces por eso sí es un programa absolutamente de autor, que recae sobre mí y donde he tenido la fortuna de rodearme de gente muy buena. Una de las claves que creo que va a tener este formato es que los compañeros que están detrás de la cámara son los cómicos que salen delante y eso es muy interesante. Creo que hay mucho talento, que hay mucha libertad a la hora de escribir, de proponer y de hacer bromas", ha esgrimido.

Además, el programa, con una periodicidad semanal y producido por Proamagna para RTVM, contará con una fuerte presencia de contenido multimedia, con vídeos exclusivos y sketches previamente grabados que complementarán la dinámica en plató. "Queremos que el espectador reciba una experiencia completa, tanto en directo como en diferido", ha detallado de humoristas.

PRIMEROS INVITADOS: UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES

El programa --que ha firmado de entrada 10 episodios-- comenzará con la participación del cantante David Bustamante, mientras que el segundo episodio contará con la presencia de Belén Esteban y María Patiño. "Estos nombres definen la intención del programa: invitados inesperados, grandes estrellas y conversación sin tapujos", ha destacado Lago.

Además de estos primeros nombres, el equipo de producción ha confirmado que habrá una amplia variedad de invitados, desde artistas y humoristas hasta figuras públicas de otros ámbitos. "Queremos traer perfiles distintos para que cada noche sea única", ha afirmado el presentador, que comentó a los periodistas que no le importaría entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida si se prestaran.

Pero su director, que ofrecerá un monólogo explosivo al empezar el programa, quiere que se le conozca por su conjunto, no por su invitado estrella. Tras la entrevista, habrá diferentes secciones de cómicos y cómicas que hablarán de diferentes temas, revisarán la actualidad, recuperarán historias y personajes olvidados y traerán a dos abuelas para que den su punto de vista sobre diferentes temas en una mesa camilla.

IMPROVISACIÓN Y FRESCURA COMO SELLO DE IDENTIDAD

Otro rasgo de identidad de 'La noche golfa' será la espontaneidad. Lago ha señalado que el 85% del contenido será improvisado, dejando espacio para la creatividad y la reacción en directo. "Sabemos a dónde queremos llevar la conversación, pero todo lo demás fluye sobre la marcha. Queremos que el espectador sienta la frescura del momento", ha expuesto.

Este enfoque permitirá que los cómicos y los invitados interactúen de manera más natural, generando momentos imprevisibles y genuinos que harán que cada programa sea diferente al anterior, espera. "Cada noche será una experiencia distinta, porque depende de lo que ocurra en el plató y en la sociedad en ese momento", ha agregado el cómico.

Por otro lado, el espacio donde se grabará el programa ha sido diseñado como un plató de 360 grados, permitiendo a Lago moverse con total libertad. Además, habrá interacciones directas con los invitados, con juegos y secciones participativas como el 'Yo Nunca' de Raúl Massana.

Desde su concepción, 'La noche golfa' busca generar contenido viral. "Queremos que cada intervención, cada chiste y cada entrevista sean carne de redes sociales. No solo nos interesa la televisión tradicional, sino también YouTube, TikTok e Instagram", ha indicado Miguel Lago.

UNA PROPUESTA "CON VOCACIÓN NACIONAL"

Pese a emitirse en Telemadrid, el programa tiene vocación nacional. "Madrid es España y es la primera ventana, pero la intención es que 'La noche golfa' llegue a todo el país", ha declarado el presentador. Comparándose con formatos nacionales como 'La Resistencia' y 'El Hormiguero', ha dejado claro que no teme la competencia y que su objetivo es hacerse un hueco en el panorama televisivo.

El equipo confía en la acogida del público y no descarta una emisión diaria si el formato funciona. "No tenemos el presupuesto de las grandes cadenas, pero sí el talento y la ambición de ofrecer algo nuevo", ha apostillado el humorista.

Preguntado por si la política va a estar presente, el conductor de 'La Noche Golfa' ha respondido que "el Lago cáustico, crítico, mordaz y afilado estará presente, porque es lo que el espectador viene a ver conmigo y es lo que va a tener, porque a fin de cuentas todo es política, no he inventado yo nada tampoco".

'La noche golfa' aspira a convertirse en el nuevo referente de la comedia televisiva madrileña, un punto de encuentro para quienes buscan reírse sin filtros y ver la realidad con otros ojos. Con esta nueva propuesta, Telemadrid ofrece "un espacio abierto y cómplice donde la risa y la reflexión van de la mano y una manera de hacer televisión que respira el pulso de la ciudad".