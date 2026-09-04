Miguel Recuenco presenta su candidatura a las primarias del PSOE de Leganés para "abrir una nueva etapa"

Archivo - Miguel Recuenco Pérez Secretario General del PSOE de Leganés - PSOE LEGANÉS - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco Pérez, ha anunciado su candidatura a las primarias internas del PSOE del municipio para convertirse en candidato socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027, con el objetivo de "abrir una nueva etapa" y construir "una alternativa amplia y fuerte".

Elegido el pasado año como secretario general de la formación, presenta su candidatura bajo el lema 'Leganés merece más', una propuesta política que nace con el objetivo "de recuperar una ciudad con más oportunidades, mejores servicios públicos y un proyecto de futuro que vuelva a poner a los vecinos y vecinas en el centro", han informado los socialistas de Leganés.

Recuenco Pérez asegura que Leganés atraviesa "un momento de decepción y agotamiento" ante un modelo de ciudad que "se aleja cada vez más de los problemas reales de la gente". Una ciudad, señala, donde muchos vecinos sienten "que trabajan más, dedican más tiempo a desplazarse, tienen más dificultades para acceder a una vivienda y reciben menos a cambio por parte de su Ayuntamiento".

"El actual Gobierno municipal ha renunciado a liderar una ciudad con ambición y proyecto. Los vecinos necesitan un Ayuntamiento que escuche, que defienda sus intereses y que pelee por Leganés allí donde haga falta", ha afirmado.

En ese sentido, el candidato socialista ha sido especialmente crítico con la gestión del actual alcalde y del Gobierno municipal formado por Partido Popular y Unión por Leganés. "No podemos tener un alcalde que gobierne mirando antes a su partido que a sus vecinos; un alcalde que llegó priorizando su propia situación antes que los problemas cotidianos de la ciudad. Leganés necesita liderazgo, necesita cercanía y necesita alguien dispuesto a pelear por los intereses de quienes viven aquí", ha criticado.

Frente a ello, plantea una alternativa "basada en la cercanía, la defensa de los servicios públicos, la mejora de la calidad de vida y la recuperación de la identidad" de una ciudad construida desde el esfuerzo colectivo. "Quiero un alcalde que escuche antes de hablar, que pise la calle antes que el despacho y que pelee con quien tenga que pelear para conseguir lo mejor para sus vecinos. Queremos volver a construir un Leganés donde vivir y para vivir, un Leganés del que sentirse orgulloso y volver a poner a nuestra ciudad en el lugar que merece", ha añadido.

Nacido en Leganés en 1997 y criado en el barrio de Escritores, donde sigue viviendo actualmente, Miguel Recuenco reivindica una generación que ha crecido "viendo cómo sus padres y abuelos levantaron una ciudad a base de trabajo y esfuerzo colectivo, pero que hoy observa con frustración cómo muchas oportunidades parecen cada vez más lejanas".

"Somos una generación cansada de perder horas en desplazamientos, de hacer números para llegar a fin de mes, de retrasar proyectos de vida y de que nos miren por encima del hombro por ser del sur. Leganés merece mucho más", ha expresado.

Si gana las primarias, de cara a las elecciones municipales de 2027 habría dos papeletas con un nombre casi idéntico pero representando opciones antagónicas: el actual alcalde Miguel Ángel Recuenco (PP) frente a Miguel Recuenco (PSOE). El representante socialista lleva vinculado al partido desde 2015, cuando se afilió a las Juventudes Socialistas de Madrid encabezando las locales desde 2019.

Su ambición es cambiar un Recuenco por otro en 2027 y que el PSOE recupere la Alcaldía que perdió en 2023 en favor de PP y ULEG, tal y como expresó en una entrevista con Europa Press.

Para el joven socialista lo que pasó en 2023 fue que "el contexto no acompañó" --de hecho cayeron más alcaldías socialistas como Alcala de Henares, Arganda del Rey o Pinto--, pero ha destacado que el PSOE no perdió fuelle, "subió en votos y porcentaje", sino que fue la división a su izquierda la que impidió la suma, ya que Leganemos no consiguió representación.