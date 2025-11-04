El Ministerio de Cultura confirma el hallazgo en el Archivo de Alcalá de Henares de 'La Colmena' de Camilo José Cela

Archivo - Exposición Camilo José Cela 2016. El centenario de un nobel - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento pide que el texto permanezca en la ciudad complutense MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha confirmado este martes el hallazgo del manuscrito de 'La Colmena', obra de Camilo José Cela, en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares.

Fuentes del Ministerio han señalado a Europa Press que el documento forma parte del fondo del Ministerio de Información y Turismo (1951-1977) donde se incluyen los llamados "expedientes de censura", que recogen la censura editorial (edición o importación de libros), la censura cinematográfica, la censura de teatro representado y la censura discográfica.

Tal y como avanzó la pasada semana 'elDiario.es', un investigador se encontró con el texto original que Cela había enviado a la censura en el año 1946 cuando estaba haciendo catas en este archivo para buscar testimonios sobre la censura literaria en España.

Cabe recordar que 'La colmena' tuvo que publicarse en Buenos Aires en 1951 después de algunos forcejeos con la censura del gobierno peronista argentino tras su prohibición en España.

EL AYUNTAMIENTO PIDE QUE SE QUEDE EN LA CIUDAD COMPLUTENSE

Tras el hallazgo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha pedido al Gobierno central que el texto descubierto permanezca en la ciudad complutense.

El concejal de Cultura, Santiago Alonso, ha solicitado que el manuscrito, "que ha permanecido archivado durante décadas en el Archivo de Alcalá", permanezca en la ciudad y sea musealizado "en un espacio accesible al público y a la comunidad investigadora".

Alonso ha destacado la "vinculación histórica y cultural" de Cela con Alcalá de Henares, donde fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Alcalá en 1989 y donde participó durante años en los actos institucionales del Premio Cervantes. "Cela mantuvo una relación constante con la ciudad y contribuyó al prestigio literario de Alcalá en el ámbito cultural hispánico", ha señalado el edil.

"Pedimos que tenga en cuenta el valor simbólico y académico de que este legado permanezca en Alcalá. Aquí puede ser conservado, estudiado y compartido con rigor, y no quedar relegado a un depósito sin proyección pública", ha añadido.

CELA, PREMIO NOBEL DE LITERATURA

Nacido en 1916 en Iria Flavia (Padrón, A Coruña), Camilo José Cela ganó el premio Nobel de Literatura con 73 años.

Inició estudios de Derecho, Medicina y Filosofía en Madrid, sin terminar ninguna de estas carreras; enseguida se centró en la Literatura. Asistía como oyente a las clases de Literatura Española Contemporánea que impartía Pedro Salinas en la universidad.

En 1942 publica una de sus obras maestras, que le haría rápidamente famoso: 'La familia de Pascual Duarte'. Dos años más tarde se casó con la maestra María del Rosario Conde, con quien tuvo a su hijo Camilo José.

Cultivó una gran variedad de géneros literarios: novela, cuento, poemas, artículos, ensayos, libros de viajes... Algunos de sus títulos más destacados son 'La colmena', 'Viaje a La Alcarria', 'San Camilo, 1936', 'La Catira', 'Mazurca para dos muertos' o 'Madera de Boj'.

Cela ganó el Premio de la Crítica en 1956, el Nacional de narrativa en 1984, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Mariano de Cavia de Periodismo en 1992, el Planeta en 1994 y el Cervantes en 1995.