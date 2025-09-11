La mitad de las 40 nuevas residencias y 40 centros de día para mayores y dependientes se licitarán en 2026

Archivo - Entrada a la residencia de mayores de Getafe, Madrid, el 6 de junio de 2025. - PAU ALEMANY - Archivo

En esta primera fase se construirán 14 en distintos distritos de la capital y en otros seis municipios

La mitad de las 40 nuevas residencias y otros 40 centros de día para personas mayores y en situación de dependencia se licitarán en 2026, según ha avanzado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región.

Desde su anuncio el año pasado, el proyecto ha recibido formalmente 123 ofertas de cesión de parcelas de 59 ayuntamientos para unirse a esta iniciativa.

La primera residencia se construirá en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, tal y como anunció el Gobierno regional hace unos meses. A esta se irán sumando en la primera fase otras 13 que se ubicarán en los distritos de Carabanchel, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Usera, Villaverde, Latina, Vicálvaro, San Blas, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Fuencarral- Pardo, así como otras seis en los municipios de Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz.

Dar una respuesta al reto demográfico es una de las prioridades del Gobierno regional, tal y como ha señalado Díaz Ayuso en su intervención de esta mañana en la Asamblea de Madrid. Por este motivo se ha impulsado este proyecto de colaboración público-privada, a la que se oponen los sindicatos principales del sector, que cuenta con una inversión de más de 500 millones de euros y que tiene como referencia el denominado Plan Velocidad de 2002, que supuso la creación de 32 residencias y 32 centros de día de estas mismas características.

UNIDADES DE CONVIVENCIA ESPECIALIZADAS

El Ejecutivo autonómico organizará estos nuevos dispositivos en unidades de convivencia reducidas que replicarán el ambiente y calidez de un hogar, con una atención individualizada. Estas no podrán superar el máximo de 25 personas, una cifra que choca con el límite de 15 personas aprobado en 2022 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas, cuando Ione Belarra (Unidas Podemos) era ministra. Las nuevas residencias contarán con zonas comunes, cocina, comedor y sala de estar y canales de comunicación con los familiares.

Asimismo, este modelo de atención social se está desarrollando en las residencias públicas ya existentes con unidades especializadas según perfiles y necesidades: psicogeriátricas, con atención intensiva, para trastornos de conducta, para personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro o de convivencia de mayores con hijos con discapacidad.

Además, las residencias ya existentes de Aranjuez, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Odón contarán con unidades de convivencia específicas para personas mayores en situación de dependencia que requieran atención intensiva.

La de este último municipio incorporará las primeras viviendas para matrimonios de personas mayores dependientes y, a finales de este año, estará operativa la primera unidad para mayores con alteraciones de conducta en la Residencia Doctor González Bueno de Madrid.

VALORACIONES DE DISCAPACIDAD

Otro de los aspectos en los que quiere incidir la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en los próximos meses es en agilizar la tramitación de solicitudes para valorar el grado de discapacidad, según ha indicado Ayuso en el Debate del Estado de la Región.

Para ello, la Consejería que encabeza Ana Dávila va a firmar próximamente un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que preste el apoyo necesario a los profesionales de la red pública que atienden en sus 10 centros base.

Con esta medida, que contará con una inversión de 2,3 millones de euros, el Gobierno madrileño pretende alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, un 33% más que hasta ahora, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones de grado.

Además, a lo largo de 2026 se crearán dos nuevos centros base, en la Sierra Noroeste y el sur de la región, hasta alcanzar los 12; se va a reforzar la plantilla del personal administrativo, y se continuará incorporando a los equipos otros profesionales sanitarios como fisioterapeutas para agilizar los reconocimientos, ante la escasez de médicos que afecta a toda España.

El Gobierno regional impulsará, asimismo, el nuevo plan 'Lo que nadie te explica', un programa que ofrecerá atención y apoyo psicológico y emocional a quienes afrontan por primera vez una discapacidad en su entorno más cercano.

Esta medida se enmarca en la nueva Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028 que está desarrollando el Ejecutivo autonómico.