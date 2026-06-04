La mitad de los 4.000 policías municipales se asignarán a tareas de tráfico como acompañamiento de las comitivas

Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, 136 (Plaza de Lima - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.900 agentes, la mitad de los 4.000 policías municipales que participarán en el dispositivo de seguridad en torno a la visita a del Papa León XIV, se asignarán a tareas de tráfico, concretamente de acompañamiento de las comitivas, tanto del Pontífice como de la Casa Real y otras autoridades.

De ello ha informado la portavoz municipal, delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Así, la Policía Municipal se encargará de los cortes de tráfico, no sólo de los recintos donde se producen esos eventos más grandes sino del resto de desplazamientos durante todos estos días. Sanz ha detallado que el servicio estático estará integrado por mil agentes municipales en los distintos eventos y unos 900 en los entornos de presencia de peregrinos en materia de seguridad ciudadana, colaborando con Policía Nacional, junto a la sección Canina.

De la distribución de peregrinos, la Policía Nacional se encargará del primer anillo y la Municipal del segundo, aunque habrá presencia de nacionales también, siendo el tercero el de competencia exclusiva de los agentes locales.

Sanz ha reiterado que "los dispositivos están dimensionados para atender estas situaciones", después de las críticas recibidas desde la izquierda. La delegada ha avanzado detalles del dispositivo de seguridad de los próximos días, como la vigilia del sábado, donde se irá permitiendo el acceso escalonado de asistentes a través de los códigos QR en las partes que estarán sectorizadas y a partir de ahí seguirá entrando el resto del público a las zonas que no lo estén. El acceso principal será por el eje del Paseo de la Castellana.

Ya el domingo, con la misa, se empleará el mismo sistema de QR hasta ir completando cada uno de los sectores. En la procesión del Corpus Christi, que se celebrará a continuación de la misa, participará la Policía de Gala como funciones de escolta.

En la oración a la Catedral de la Almudena, la sección de Gala de Policía Municipal también dispondrá de cuatro agentes para que custodien la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad.

SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

Serán cuatro puestos sanitarios de Samur-Protección Civil los que estarán situados el sábado de la vigilia, ubicados en en el interior del aparcamiento del complejo de NUevos Ministerios, en la plaza Ruiz Picasso, en la calle Vitruvio esquina con José Gutiérrez y en la calle Hermanos Pinzón con el cruce del Paseo de la Castellana.

En la misa del domingo estarán ubicados en Gran Vía esquina Alcalá, en la plaza de Neptuno, en el Paseo del Prado, Montalbán, Juan de Mena, en la calle de la Armada Española y en Bárbara de Braganza, entre las calles Tamayo y Baus y Conde de Xiquena.

Las unidades móviles de Samur Social desplegará el sábado tres unidades móviles con una decena de profesionales en las inmediaciones de la plaza de Lima. En el caso de Cibeles el domingo 7 serán cuatro unidades móviles con catorce profesionales.

Madrid Salud se encargará de los controles de agua de las fuentes de la calle. Los bomberos se situarán en carriles de emergencias, además de haber sido responsables de los informes previos del dispositivo y del asesoramiento que se ha venido realizando en materia de prevención.