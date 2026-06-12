La mítica sala de conciertos Gruta 77 de Carabancel echa el cierre en diciembre tras 26 años y más de 5.100 conciertos

Interior de Gruta 77, en Carabanchel - MADRID FILM OFFICE

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mítica sala de conciertos Gruta77, en el distrito de Carabanchel, bajará por última vez la persiana en diciembre de 2026, tanto la sala de conciertos como los locales de ensayo, después de 26 años de actividad y más de 5.100 eventos programados.

El cierre pondrá fin a una etapa marcada por una "actividad frenética", aunque la promotora Gruta77 continuará organizando conciertos en diferentes salas de Madrid.

Su propietario, Juan Luis Nieto, 'el Indio', ha anunciado esta decisión en un comunicado, en el que ha lanzado un mensaje de agradecimiento al "mejor público de Rock and Roll del planeta" que ha acompañado a Gruta77 durante más de dos décadas. "Habéis defendido y sostenido Gruta77 como si fuese un ideal común", señala.

La dirección ha explicado que se encuentra "agotada" tras años de jornadas "interminables" de la mañana a la noche, seis o siete días a la semana, once meses al año, durante más de 25 años. Todo ello, lamenta, "pasa factura". "A mis 57 años necesito descansar y ganar calidad de vida", afirma Nieto, tras subrayar que ha defendido su sueño "con uñas y dientes" y que este se convirtió en un sueño compartido gracias al amor del público por el rock and roll.

"Evidentemente, nos vamos a regalar una buena despedida en estos meses que quedan y después vendrán conciertos programados en otras salas bajo el sello de la promotora Gruta77. Nos vemos dónde haya Rock and Roll", concluye 'el Indio'.

Gruta 77, ubicada en la calle Cuclillo, es una sala de conciertos que se ha convertido en epicentro de la escena underground madrileña en el barrio de San Isidro desde el año 2000. Esta sala de música en vivo con capacidad para 300 personas ha visto desfilar por su escenario a bandas como Mamá Ladilla, Bad Manners, Siniestro Total, The Damned, Burning, The Pretty Things o The Yardbirds.