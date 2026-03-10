MM acusa a Ayuso de "vender" el Rayo Vallecano en su viaje a EEUU y registra la comparecencia de Presa en Asamblea

Jorge de Frutos of Rayo Vallecano celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Athletic Club de Bilbao at Estadio de Vallecas on February 28, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "vender Vallecas, su identidad y el Rayo Vallecano" durante su viaje a Estados Unidos y ha registrado la comparecencia del presidente equipo, Raúl Martín Presa, ante la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid para que explique "las informaciones de la privatización del estadio".

"En su viaje a Estados Unidos Ayuso ha ofrecido la venta del Estadio de Vallecas, o lo que es lo mismo, quiere vender Vallecas, quiere vender su identidad, quiere vender el Rayo Vallecano, que es un equipo de su barrio, un equipo lejos de la mercantilización que pretenden Ayuso y Martín Presa", ha alertado el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Hugo Martínez Abarca, en declaraciones difundidas a los medios.

Asimismo, el edil ha destacado que el Rayo Vallecano "es un equipo de su barrio y de sus vecinos que se sienten orgullosos de un equipo popular". "Un equipo lejos de la mercantilización que pretenden Ayuso y Martín Presa", ha remarcado.

En este sentido, Martínez ha recordado que Ayuso y Martín Presa llevan "todos estos años intentando dejar caer el Estadio de Vallecas" para justificar "sacar al Rayo de Vallecas y convertirlo en un equipo más". "Un equipo mercantilizado, alejado de su barrio y de sus vecinos", ha insistido el edil.

Al hilo, el diputado ha sostenido que Más Madrid "va a defender con uñas y dientes" que el estadio "siga siendo público, que esté en buen estado" y que además, "que deje de estar abandonado por la Comunidad de Madrid".

"Que sea un estadio digno de su barrio, de su pueblo y que sea un estadio en Vallecas para la afición del Rayo Vallecano", ha manifestado.