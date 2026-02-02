MM cree que Almeida "vende" Madrid "al mejor postor" con NFL mientras "pasa completamente" de instalaciones deportivas

Archivo - De'Von Achane of the Miami Dolphins runs with the ball during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Mar Barberán cree que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida "vende" Madrid "al mejor postor" con la celebración de la National Football League (NFL) mientras que "pasa completamente" de las instalaciones deportivas municipales y de "las necesidades reales" de la ciudadanía.

Así lo ha trasladado la edil en declaraciones remitidas a la prensa tras el anuncio de que Madrid volverá a acoger un partido de la competición regular estadounidense de fútbol americano después del encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders el pasado año, que contó en aquella ocasión con el patrocinio de 1,5 millones de euros del Ayuntamiento.

El regreso de la NFL, a ojos de Barberán, es resultado de la "apuesta" de Almeida por traer macroeventos deportivos a Madrid, que responde a "una estrategia muy clara" con la que "vende" la capital como si fuese "una mercancía" para el "espectáculo".

"Con Almeida siempre hay dinero para eventos mediáticos, mientras muchos polideportivos están que se caen, y otros tantos se vuelven inaccesibles porque se ha dejado en manos de empresas privadas para que éstas hagan caja. El deporte base no existe para el alcalde cuando es el que realmente crea comunidad, mejora la salud pública de los madrileños y previene sin duda la exclusión social", ha señalado Berberán.

Para la concejala, el primer edil tiene un concepto del deporte "elitista" ya que, a su juicio, la Fórmula 1 o el fútbol americano benefician "a los de siempre, a los que más tienen", mientras que la "inmensa mayoría de madrileños" no puede pagar el precio "prohibitivo" de las entradas.

"Así funciona el PP, invierte en lo mediático, mira hacia otro lado con lo cotidiano y convierte Madrid en un decorado turístico. Y en el caso del deporte, crea deporte para consumir y no para practicar", ha zanjado Barberán.