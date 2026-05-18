MM cree que es "más difícil" conseguir una plaza en los campamentos de verano municipales "que una entrada de Bad Bunny"

Uno de los campamentos organizados por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois ha criticado este lunes la gestión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de los campamentos urbanos de verano, asegurando que para las familias de la capital es "más difícil" conseguir una plaza en uno de estos campamentos municipales "que una entrada para el concierto de Bad Bunny".

Ha sido durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad donde Lois ha indicado que, para la primera quincena de julio, la más demandada, se ofertan apenas 6.000 plazas, lo que supone menos del 1,5% del total de menores de la ciudad (400.000).

Además, ha advertido de la ausencia total de plazas para la segunda quincena de agosto. "¿Saben cuántas plazas ofertan ustedes? Cero patatero, oiga. Parece que las vacaciones en agosto son universales y obligatorias para todos los madrileños", ha ironizado Lois.

En este sentido, la edil ha señalado que hay familias que pasan "noches en vela pensando en quién va a cuidar a los niños las semanas de vacaciones". "Cualquier currela madrileño no tiene las 11 semanas de vacaciones que tienen los críos. Tiene pues entre 3-4 semanas como máximo de vacaciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién cuida a los niños Pues son los abuelos, o se van al pueblo. Claramente quien no cuida de los niños es este Ayuntamiento", ha recalcado.

La concejala también ha puesto el foco en la dificultad para acceder a estas plazas, debido a que "la información es inconexa, repartida en diferentes páginas web, salen fechas diferentes, en diferentes tablones de anuncios, con condiciones diferentes y con maneras diferentes de apuntarse", lo que obliga a las familias a recurrir a redes de apoyo mutuo, grupos de padres y AMPAS para poder organizarse.

En cuanto al coste de alternativas privadas, Lois ha indicado de que, ante la falta de plazas públicas, las familias deben pagar entre 150 y 180 euros por semana por cada niño, lo que puede suponer alrededor de 1.000 euros por menor para cubrir el verano completo.

52.583 PLAZAS DE CAMPAMENTOS URBANOS

Por su parte, el Director General de Educación, Juventud y Voluntariado, Carlos Blanco, defendió la gestión municipal y destacó que en 2026 se ofertarán 52.583 plazas de campamentos urbanos, de las cuales 41.392 corresponden a la campaña de verano y ahí se incluyen 24.500 se organizan directamente desde los distintos distritos de la ciudad.

Blanco ha calificado esta cifra como la mayor oferta de plazas públicas hasta la fecha, y ha destacado mejoras como un monitor adicional por colegio y la consolidación de programas como 'Conciliación en el Deporte', que mantiene 2.100 plazas.

El director general también ha recordado que más del 30% de las plazas públicas se destinan a menores con necesidades especiales y ha resaltado el aumento del presupuesto para estas actividades en 2025 y 2026, que se ha incrementado en casi 7 millones de euros.