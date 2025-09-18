MM destaca la bandera de Palestina como la de "la fraternidad" y pregunta a Ayuso si los niños "debían morir" en Gaza

Ayuso acusa a MM de ir "en contra de la prosperidad" de la ciudad y exige que no "acosen a ciclistas" y a deportistas

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado la bandera Palestina como la de "la fraternidad" y ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si los "20.000 niños asesinados" en Gaza "debían morir".

"¿Cuántos muertos más necesita usted para estar del lado correcto de la historia?", ha cuestionado en su pregunta en la sesión de control a la presidenta del primer Pleno ordinario de este jueves en la Asamblea.

En su intervención, centrada mayoritariamente en la situación de La Franja, ha reivindicado las "miles" de familias madrileñas que el domingo salieron a la calle en una "protesta pacífica" para "pedir el fin del genocidio en Gaza". Ha reprochado que desde filas 'populares' se les tachara de "gentuza" y ha afirmado que a quien estaba insultando es "a Madrid".

"Porque son ustedes unos soberbios, que se creen que están insultando a la izquierda y lo que están haciendo es insultar a Madrid, que están insultando a los madrileños, que piensan algo tan obvio como que bombardear hospitales y tiendas de campaña está mal", ha destacado Bergerot, quien ha advertido a la presidenta que "cada bandera que prohíban" se va a "multiplicar por 100".

Frente a ello, la presidenta ha afirmado que las imágenes vividas el domingo en Madrid, que derivaron en la suspensión de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, "no representan al pueblo de Madrid".

Ha asegurado que "claro que puede haber manifestaciones" y protestas pero ha exigido a la bancada de Más Madrid que no acosen a ciclistas, que no acosen a deportistas".

"No ven que eso se vuelve contra todos, contra la prosperidad de los comerciantes, de las empresas, de la imagen de Madrid. Yo entiendo que ustedes tienen una política fracasada, se van hundiendo en las encuestas, tienen huelgas de médicos por toda España como nunca, se van llevando tortazos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Yo entiendo que estén como están y entonces hay que pagarlo aquí en la Comunidad de Madrid ", ha rematado.